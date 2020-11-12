5 عبارات للتعامل مع الأطفال سيئي السلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

التعامل مع الأطفال من المهام الصعبة، خاصةً إذا كان سلوكهم سيئا، فيحتار الآباء كيفية التعامل معهم.

ولكن أوضح موقع " this simple balance" أن الاطفال ذوو السلوك السيئ يفضل عدم التعامل معهم بشدة أو معاقبتهم بقسوة، والاعتماد على بعض العبارات التي تهدئ من روعهم وهي:

- عبارات تعليمية:

خذ المواقف التي يتصرف فيها الطفل بسلوك سيئ، فرصة وعلّمه السلوك الصحيح، وأرشده ودربه وتحدث معه بدلاً من معاقبته.

- اطرح أسئلة:

يستخدم الآباء أسلوبا خاطئا في تنبيه الآباء أو طلب منهم شئ يفعلوه، لكن في بعض الأحيان يكون من المفيد طرح سؤال لجعلهم يفكرون مثل:

هل تريد مني مساعدتك في حزم أمتعتك أم ترغب في القيام بذلك بنفسك؟

هل نخرج في الصباح أم بعد الظهر؟

ما التالي في مهامك للاستعداد هذا الصباح؟

- اسألهم عن حل للمشاكل:

بدلاً من حل مشكلة الأطفال دائمًا أو التفكير في الوصول إلى حل، يمكننا حل المشكلة مع الأطفال، وعندما يفعل الطفل سلوكا سيئا اسأله عما يحدث أو ما الذي يمكنهم فعله بشكل مختلف، وإذا لم يتمكنوا من التوصل إلى أي حلول بأنفسهم، فلا تتردد في مطالبتهم وإعطائهم أفكارًا ثم العمل معهم لاختيار نهج لمحاولة ذلك.

- عبارات المساعدة:

أحيانًا يتصرف أطفالنا بشكل غير لائق لأنهم لا يمتلكون المهارات أو القدرات لإكمال مهمة ما، لذلك يصابون بالإحباط أو الانزعاج ويتصرفون بشكل سيء.

في تلك الحالات، يمكننا اقتراح الخطوة التالية أو توضيح كيفية القيام بشيء ما. ع

لى سبيل المثال، وضح لهم كيفية ربط الأربطة بقدمهم اليمنى ثم شجعهم على تجربة القدم اليسرى.

- عبارات التعبير عن مشاعرهم:

يتصرف الأطفال بشكل سلبي عندما تغلب عليهم العاطفة، لا يمكنهم التعامل مع عواطفهم، لذا فهم يسيئون التصرف، فيفضل أن يعترف الآباء بما يشعرون به وقول عبارات تدل على ذلك مثل:

أستطيع أن أرى أنك محبط، ربما يمكننا تجربة طريقة أخرى.

أعلم أنك متعب، أنا متعب أيضًا، لكن دعنا نعمل معًا لإنجاز ذلك.

أعلم أنك محبط حقًا لأننا لا نستطيع الذهاب إلى الملعب بعد ظهر اليوم، لكن الطقس سئ.