- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:
تصوير: حازم جودة:
ظهرت الفنانة إلهام شاهين في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي بفستان ناعم.
اختارت إلهام فستاناً أسود لامعًا طويلًا بقصة واسعة، بقصة حرف V عند الصدر، وارتدت بروش على شكل نجمة ذهبي.
ونسقت إلهام مع الفستان كلاتش أوكسديه، وتركت شعرها القصير منسدلا إلى الخلف.
واختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ36 اليوم الموافق 12 نوفمبر.
فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين بفستان براق في ختام مهرجان الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.