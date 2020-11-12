محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: تألقت الفنانة نورهان في مهرجان الأسكندرية السينمائي بفستان أنيق. ارتدت نورهان فستان ملئ بالتفاصيل الرقيقة، فاختارته باللون السيمون الفاتح، وبه تطريز بهرز بألوان مختلفة على الصدر وعلى نهاية الأكمام وعلى الرقبة. والفستان من أعلى مميز بصيحة الأوف شولدر، وارتدت كمامة بنفس لون الفستان وعليها نفس التطريز. أبرز الفستان رشاقة قوام نورهان الملحوظ، فهي فقدت المزيد من الوزن. اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 اليوم الموافق 12 نوفمبر. فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كانت هذه تفاصيل خبر برشاقة صادمة.. نورهان تخطف الأنظار بلوك مختلف في حفل ختام مهرجان الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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