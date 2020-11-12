8 عادات سيئة تجعل شقتك فوضوية.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحفاظ على الأشياء من حولك بالترتيب سيساعدك على تنظيم أفكارك أيضا، ولكن هناك بعض العادات السيئة التي تجعل منزلك فوضويا وغير مرتبا، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي، وهي كالتالي:

1- تخزين الملابس الخارجية عند مدخل الشقة:

أول ما يجذب الانتباه عند مدخل الشقة هو مجموعة الملابس الخارجية المُعلقة على خطافات، ما يلفت الانتباه ويبدو فوضويا، لذا من الأفضل وضع الملابس في الخزانة بعد الدخول من الخارج مباشرة.

2- الاحتفاظ بأريكة القابلة للتحويل "سريرا" بعد النوم عليها:

غالبا ما يستخدم أصحاب الشقق الصغيرة الأرائك بدلا من الأسرّة، ولكنهم ينسون حقيقة أن قطعة الأثاث هذه هي أحد العناصر الأساسية في الغرفة، ويشغل هذا الشيء الضخم مساحة ويمنح الغرفة مظهرا فوضويا، لذا لا تكن كسولا وقم بتحويل قطعة الأثاث إلى أريكة بعد الاستيقاظ من النوم.

3- عدم إزالة الأجهزة الرياضية بعد التدريبات في المنزل:

أولئك الذين يحبون القيام ببعض النشاط البدني في المنزل لا يستطيعون في كثير من الأحيان التخلص من المعدات الرياضية التي استخدموها بعد التمرين، ما يتسبب في حدوث الفوضى في المنزل، لذا تأكد من إبقاء المعدات الرياضية بعيدا عن الأنظار حتى لا تلوث المظهر العام للغرفة.

4- حفظ الأواني داخل أوانٍ أخرى، على أمل توفير بعض المساحة:

مع عدم وجود مساحة خالية في المطبخ، تقوم بعض ربات المنزل بوضع الكثير من القدور والمقالي داخل أواني أخرى على الموقد، وبالتالي يخلق ذلك شعورا بالفوضى في المطبخ.

5- وضع الكثير من الهدايا التذكارية على الأرفف المفتوحة:

إن العناصر الصغيرة مثل الهدايا التذكارية والشموع والتماثيل والأشياء الأخرى لن تجعل أرففك تبدو أكثر جمالا، ولكنها ستؤدي بدلا من ذلك إلى اضطراب بصري، وهناك العديد من القواعد البسيطة التي يمكن أن تساعدك في منع ظهور هذه الأرفف بشكل ساحق وجعلها تبدو أنيقة وجميلة، على سبيل المثال، يجب تخزين الأشياء الثقيلة في الأسفل، وتخزين الأشياء الخفيفة في الجزء العلوي.

6- تخزين الأشياء الصغيرة المختلفة في المطبخ بشكل عشوائي:

تساعد الصلصات والتوابل ربات المنزل لابتكار روائع الطهي، ولكن الاحتفاظ بها في المطبخ أمر صعب للغاية، وذلك لأن العدد الكبير من زجاجات البهارات، التي يتم وضعها بشكل عشوائي على جميع أسطح المطبخ، تجعل المطبخ يبدو فوضويا.

7- ترك الأحذية على الأرضية بدلا من وضعها في الخزانة:

يؤدي تراكم الأحذية بشكل فوضوية على الأرض إلى حدوث فوضى تامة في المنزل، ويرجع السبب الرئيسي لذلك هو قلة أماكن التخزين، لهذا السبب من المهم التأكد من أن لديك أماكن تخزين أحذية كافية.

8- عدم تخصيص مكان خاص للحقائب والإكسسوارات:

اتضح أن اختيار حقيبة للزي أسهل بكثير من إيجاد مكان مناسب لها في مكان ما في خزانتك، لذا من المهم التفكير في أنظمة التخزين التي ستساعدك في الحفاظ على جميع ملحقاتك ولن تترك أي فرصة للفوضى، بالإضافة إلى أن التخزين العشوائي للحقائب والأحزمة والقبعات يخلق انطباعا بالفوضى.