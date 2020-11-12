بإطلالة أنيقة.. سلوى محمد تتألق بالأسود في ختام مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي طلت الفنانة سلوى محمد على بإطلالة أنيقة وناعمة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي. إذ ارتدت سلوى جاكت طويل باللون الاسود، مع فستانا ناعما بنفس اللون. واعتمدت سلوي ماكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود. واختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 اليوم الموافق 12 نوفمبر. فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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