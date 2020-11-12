محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي تصوير-حازم جودة ظهرت كارول سماحة بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي. ارتدت كارول فستانا طويلا باللون الأزرق، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، مع كاب طويل. واعتمدت كارول ماكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود. اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 اليوم الموافق 12 نوفمبر. فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.