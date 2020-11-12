8 علامات غير واضحة تشير إلى نمو طفلك العقلي بشكل مبهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بالرغم من أن العديد من الآباء والأمهات قد يعانون من سلوك طفلهم المفرط مثل الثرثرة أو التنقل دون توقف، إلا أنه ذلك يمكن أن يكون علامة إيجابية على أن الطفل موهوب وينمو عقله بشكل جيد للغاية.

وفي التقرير نستعرض لكم بعض العلامات غير الواضحة التي تشير إلى أن الطفل ينمو بشكل جيدا فكريا، وفق ما نقل موقع "برايت سايد" الأمريكي:

1- الكثير من الطاقة:

قد يكون طفلك مفعما بالحماس والطاقة عندما يتعلق الأمر بأنشطته المفضلة، ومتلهفا لبدء اليوم، وقد تكون هذه المستويات العالية من الطاقة علامة على أن عقولهم منخرطة بشكل كبير لأنهم يبحثون باستمرار عن أنشطة وتجارب جديدة.

2- اتصال طويل بالعين:

هذا يعني أنهم على دراية ببيئتهم وينتبهون لما يجري من حولهم، وبالنسبة للأطفال الصغار جدا، فهذا يعني أنهم تعلموا تنسيق عيونهم، ويمكن أن يكون هذا الوعي منذ سن مبكر علامة على أنهم يتطورون بسرعة.

3- الثرثرة:

يفضل الأطفال ذوو النمو المتقدم الدردشة مع الأشخاص الأكبر سنا منهم، مثل المعلم أو الأطفال الأكبر سنا، هذا لأنهم غالبا ما يفضلون إجراء محادثات حول الأشياء التي تهمهم بدلا من اللعب مع الأطفال في سنهم.

4- لديهم مهارات حركية جيدة في السنوات الأولى:

تتضمن الأنشطة مثل الابتسامة والتدحرج وكذلك ارتداء الجوارب، وهذا يعني أن التطور الحركي المتقدم لدى أطفالنا ينطوي على نمو وتقوية عضلاتهم وعظامهم وقدرتهم على الحركة ولمس بيئتهم، وتشير إحدى الدراسات إلى أن المهارات الحركية الجيدة ترتبط بالذكاء العالي لاحقا في الحياة.

5- هم حساسون عاطفيا:

يكشف البحث أن الذكاء العاطفي للفتيات مرتبط بقدراتهن الفكرية، لذلك إذا كان طفلك مدركا عاطفيا بشكل خاص، فقد يكون ذلك علامة على أنه يتمتع بذكاء عاطفي متطور للغاية وربما مهارات فكرية قوية.

6- لديهم هوايات غير عادية:

قد تلاحظ أن طفلك مهووس ببعض الموضوعات أو أنه منخرط دائما في هواية، ويمكن أن تكون هذه الهوايات علامة على أنهم متطورون للغاية لأنهم يركزون على اهتماماتهم وأنهم قادرون على تعلم المزيد في النهاية.

7- فوضويون في تناولهم للطعام:

تخبرنا دراسة أن الأطفال بعمر 16 شهرا يتعلمون من خلال التفاعل مع الأشياء، وخاصة الطعام، وأولئك الذين يتفاعلون مع طعامهم يحصلون على فهم أفضل للأشياء غير الصلبة ويكونون أفضل في التعرف عليها لاحقا.

8- إنهم منشدون للكمال:

عندما يكونون مبدعين أو يدرسون في المدرسة، فإنهم يريدون التأكد من أن كل شيء على ما يرام تماما، بالإضافة إلى أنهم يهتمون بالتفاصيل ويقضون الوقت في العمل على الأشياء للتأكد من أن كل شيء مثالي في عيونهم، ويعتبر هذا النوع من التركيز هو شيء يمتلكه أحيانا الأطفال ذوو القدرات العالية.