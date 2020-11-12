فساتين سهرة مستوحاة من بسمة حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - بسمة حسن، ممثلة ومذيعة مصرية قدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وتمتلك شعبية واسعة في الدول العربية، لذا نلهمك -عزيزتي- من أبرز إطلالاتها على السجادة الحمراء عدة خيارات لها بفساتين سهرة مميزة، يمكنك أن تستوحي منها بعض الأفكار لمظهرك في المناسبات.



تصميمات الفساتين اللامعة ذات الكم الواحد

تصميمات الفساتين اللامعة ذات الكم الواحد



اعتمدت الممثلة والمذيعة المصرية بسمة حسن على موديلات الفساتين اللامعة ذات الكم الواحد في عدة مناسبات، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أحمر طويل مصمم من الجزء العلوي بتطريزات لامعة حمراء، وأكملت إطلالاتها بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج ترابي لمظهر جذاب، ولخيار آخر أطلت بفستان أسود طويل مصمم بكم واحد منفوخ الأكتاف ومزين بفتحة جانبية مع تطريزات فضية متناثرة، ومن الناحية الجمالية لجأت إلى تسريحة الشعر المنسدل مع مكياج العينين الفضي لمظهر أنيق ومميز، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بفستان كحلي طويل مصمم بكم واحد قصير وفتحة جانبية في الأسفل مع حزام محدد للخصر، وتميز الفستان بتصميمه المكسوّ بالتطريز الفضي، وزينت بسمة هذه الإطلالة بتسريحة مرفوعة للشعر مع حذاء فضي طويل.

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فساتين اللون الأسود لإخفاء عيوب الجسم

فساتين اللون الأسود لإخفاء عيوب الجسم





تتميز الفساتين السوداء بإضافة الكثير من الفخامة على مظهرك في المناسبات، بالإضافة إلى إخفاء عيوب الجسم، لذا ارتدَتْ بسمة حسن فستانًا أسود طويلًا بقصة منسدلة، وصُمم بأكمام عريضة وفتحة في منطقة الصدر، وزينت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر مع إكسسوارات فضية لامعة، وفي إطلالة أخرى نسقت فستانًا مستطيلًا مزينًا بكشكشة في الجزء العلوي مع مجوهرات فضية ومكياج زهري ناعم مع تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب عفوي.

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خيارات الفساتين البيضاء للنحيلات

خيارات الفساتين البيضاء للنحيلات



تفضل الكثيرات من الفتيات ذوات القوام النحيل اختيار الفساتين البيضاء؛ لتظهر قوامهن وتُبْرِز تفاصيل جسدهن المتناسق، لذا اختارت بسمة حسن فستانًا أبيض طويلًا ذا ذيل ناعم ومصممًا بأكمام طويلة مزينة بفتحات صغيرة مع تسريحة الشعر المبلل والمسحوب إلى الخلف والمكياج الناعم، وفي إطلالة أخرى تألقت بفستان أبيض طويل مصمم بكم واحد منفوخ وفتحة جانبية من الأسفل لزي أنثوي جذاب.

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موديلات الفساتين الشبابية لزي أنيق

موديلات الفساتين الشبابية لزي أنيق



إن كنتِ بحاجة لفستان أنيق وناعم يُبرزك بإطلالة شبابية جذابة، فيمكن لبسمة حسن أن تلهمك بإطلالتها بفستان فوشيا مصمم بقصة قصيرة من الأمام وبذيل في الخلف، ومزين بعدة طبقات مع كم واحد منفوخ، مع إكسسوارات لامعة وتسريحة منسدلة للشعر لخيار أنثوي بأسلوب شبابي، أو استوحي من ظهورها بفستان قصير زهري مصمم بقصة ناعمة مع تسريحة الشعر المموج والمكياج الزهري، كما يمكنك أن تُطلي بفستان طويل ومنفوش مصمم بخصر ضيق وتكسوه الفصوص اللامعة، وزينيه بمجوهرات فضية وتسريحة الشعر الويفي مع المكياج البني على طريقة بسمة حسن.