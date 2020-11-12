موديلات فساتين سهرة منفوشة باللون الأسود موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - قدّمت دور الأزياء العالمية فساتين سهرة سوداء خاصة ومصممة بتنانير منفوشة ، حيث تألقت العارضات بأجمل التصميمات ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021

تعرفي إلى آخر الصيحات واختاري القصة التي تناسب ذوقك وتجمل قامتك.



تابعي المزيد:فساتين سهرة باللون الأسود من مجموعات الأزياء الراقية





فساتين منفوشة منسدلة الأكمام موضة 2020

Tadashi Shoji



انتشرت موضة فساتين السهرة منسدلة الأكمام وطغت على مجموعات الأزياء الجاهزة، أعجبنا الفستان منخفض الخصر من ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji والمزين بطبعات زرقاء ناعمة وأكمام منفوخة ونرشحه لصاحبات القوام الكمثري، كذلك الفستان المصمم بأكمام طويلة مكشكشه من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka سيحقق لكِ التوازن بين الجزء العلوي النحيف ومنطقة الوركين العريضة والممتلئة.











فساتين منفوشة طبقتين موضة خريف 2020

Brock Collection



ركز المصممون على فساتين السهرة المؤلفة من طبقتين أو المصممة بتوب Peplum طويل كما في الموديل الذي رصدناها لدى ماركة بروك كولكشن Brock Collection، كما أعجبنا الفستان المزين بطبقة من الكشاكش حول الخصر ومنطقة أو الفخذين من توقيع ماركة Act N°1، استعيني بهذه التصاميم لتخفي منطقة البطن البارز.

Advertisements





تابعي المزيد:أجمل فساتين نانسي عجرم باللون الأسود







فساتين منفوشة عالية الخصر آخر موضة

Elie Saab





بالنظر إلى مجموعات خريف 2020 سنلاحظ هيمنة فساتين السهرة المنفوشة عالية الخصر، تبني هذه الصيحة لا سيما القطع المصممة بياقة V Neck مثل الفستان المطرز من مجموعة ماركة جي مندل J. Mendel ليساعدك في إطالة الجسم وإظهاره بشكل أنحف، سيعجبك أيضًا الفستان المزين برباط يزين العنق من مجموعة المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab.







فساتين منفوشة بياقة عالية موضة الموسم

Valentin Yudashkin



كانت فساتين السهرة المصممة بياقة عالية من أبرز التصميمات التي حضرت بقوة ضمن مجموعات خريف وشتاء 2020 - 2021، الصيحة التي تعود بنا إلى العصر الفيكتوري تجنبيها فقط اذا كنت ممتلئة الصدر وعريضة الكتفين، اختاري ما يحاكي ذوقك من توقيع Brognano و Valentin Yudashkin.

تابعي المزيد:موديلات فساتين سهرة باللون الأسود من وحي النجمات