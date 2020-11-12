قفاطين مغربية مستوحاة من سحر الصديقي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - سحر الصديقي، مغنية وممثلة مغربية، شاركت في عدة مسلسلات وأفلام مميزة، وحققت شهرة واسعة، ويتابعها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها أكثر من مليون و٦٠٠ ألف شخص، ولكثرة إطلالاتها بالقفاطين المغربية التي تُعَدُّ من ثقافة وتراث الشعب المغربي، فقد جمعنا لكِ من وحيها عدة خيارات، فاستوحي منها بعض الأفكار.

القفاطين البيضاء من سحر الصديقي

القفاطين البيضاء



تفضِّل سحر الصديقي الاعتماد على القفاطين البيضاء في مناسباتها، وقد أطلت بقفطان أبيض مطرز بالزهور الذهبية والنقوش الفضية المختلفة مع وشاح ناعم يزين الظهر، وتجملت بتسريحة الشعر الويفي المزين بتاج ذهبي ومصمم بفصوص خضراء ناعمة مع مكياج العينين البرونزي وطلاء الشفاه الأحمر، أما في الإطلالة الثانية فنسقت قفطانًا أبيض مطرزًا بالذهبي ومزينًا بطبعات الزهور مع حزام وبروش ذهبيين، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المزين بإكسسوار الشعر الذهبي مع المكياج الزهري لخيار أنثوي مميز.

تابعي المزيد: تنافس على الأناقة بين زوجات النجوم... فمن هي الفائزة؟

7

تصميمات القفاطين العصرية من سحر الصديقي

القفاطين العصرية



برزت سحر الصديقي بعدة تصميمات مختلفة للقفاطين المغربية، ومنها تأنقت بقفطان أحمر مصمم بأكمام شفافة ومطرز بالفضي في المنتصف والجزء السفلي ليمنحها مظهرًا جذابًا، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر مع المكياج القوي المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وفي الإطلالة الثانية اختارت قفطانًا كحليًّا مكسوًّا بالتطريزات الذهبية المصممة بأسلوب الأشكال الهندسية، ولجأت لتكمل مظهرها إلى أقراط ذهبية ضخمة وتاج للشعر مع المكياج الزهري الناعم، وفي الإطلالة الثالثة ارتدت قفطانًا أسود طويلًا مطرزًا بالزهور البرونزية مع النقوش الذهبية الناعمة، وسرحت شعرها بطريقة الويفي مع المكياج القوي لخيار مميز، أما في الإطلالة الرابعة فاعتمدت قفطانًا أصفر مزينًا بالقماش الأخضر ومطرزًا بالذهبي بطريقة عصرية مواكبة لصيحات الموضة، ولجأت لتزين مظهرها إلى التاج الذهبي المزين بفصوص ملونة مع المجوهرات الذهبية، ولإطلالة شتوية ظهرت بقفطان أحمر من المخمل المزين بالنقوش الذهبية مع حزام الخصر اللامع، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.