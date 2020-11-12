فساتين محجبات راقية موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - كل فتاة تحب أن تظهر بأجمل إطلالة يوميًّا، ولهذا السبب نجد أنفسنا دائمًا نبحث عن أبرز صيحات الموضة لنتألق بستايل أنيق ولافت للأنظار، ولأن الفساتين تتربع على عرش خطوط الموضة لكل موسم، فقد رصدنا لكِ أبرز صيحات الفساتين للمحجبات ؛ لتظهري بإطلالة مثالية.



الفساتين المنقطة لعام ٢٠٢١

الفساتين المنقطة



الأقمشة المنقطة تُعَدُّ من أهم صيحات الموضة لعام ٢٠٢١، لذا أبرزي جمالك بفستان مرقَّط مصمم باللونين الأسود والأبيض مع صيحة الأكمام المنفوخة، وأكملي إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض لتحصلي على إطلالة حيادية بسيطة، أو ارتدي فستانًا واسعًا باللون الأبيض المنقط بالأسود ومصممًا بحزام للخصر، واكسري ألوان الإطلالة بإكسسوارات باللون الأزرق.

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فساتين مطبعة بالورود

فساتين مطبعة بالورود



لا تزال طبعات الورد والنقشات تكمل مشوارها في عام ٢٠٢١، فلا تترددي في اختيار فستان تملأه الورود؛ لأنك بذلك ستحصلين على إطلالة عصرية تنبض بالحيوية، ومنها اخترنا لكِ فستانًا كاجوال أبيض مزينًا بزهور بنية لخيار ناعم وبسيط، أو ارتدي فستانًا أبيض مطبعًا بالورود الملونة بالأزرق والأصفر والأحمر لخيار مرح، وأكملي إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض لإضافة البساطة إلى مظهرك، وللمناسبات يمكنك اختيار فستان منفوش باللون السماوي المزين بالزهور البيضاء لخيار شبابي مميز.

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فساتين السهرة المُفْعَمَة بالزخارف والتطريزات

فساتين السهرة المُفْعَمَة بالزخارف والتطريزات



ما زالت موضة الفساتين المطرزة تتربع على عرش صيحات الموضة، فإذا كنت من مُحِبَّاتها لا داعي للتفكير كثيرًا؛ لأن التطريزات والزخرفات تتمسّك بالموضة وتُعتبر الخيار الأمثل لكِ، لذا يمكنك الاعتماد على فستان باللون البيج مصمم بقصة الحورية مع الريش والتطريز المميز؛ لتواكبي موضة ٢٠٢١ للنحيلات، كما يمكن أن تطلّي بفستان سماوي منفوش ومزين بالتطريز الناعم في الجزء العلوي للتصميم، ولإطلالة أكثر جمالًا اختاري فستانًا ضيقًا باللون البيج مطرزًا بالأبيض ومُكملًا بقطعة خفيفة أخرى كوشاح للجزء السفلي.

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موضة فساتين الترتر



تواصل موضة فساتين الترتر انتشارها في ٢٠٢١، فإذا أردتِ التألق بلوك بسيط وجذّاب لمظهر مناسب للسهرة وليس مبالغًا فيه، فليس عليكِ سوى اعتماد فستان بسيط باللون الزهري، وإكماله ببلوزة سهرة قصيرة ومحتشمة يكسوها الترتر.