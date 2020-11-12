"ملك" 10 سنوات وشقيانة على 5 أفراد: عايشة تحت السلم وبتشتغل على الرصيف

علاقات و مجتمع

على أحد أرصفة منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، تجلس "ملك" بجسدها النحيف وملابسها التي تشير لضيق حالتها الإجتماعية، تضع أمامها المناديل لبيعها، وبجانبها الكُراسة والقلم لمراجعة دروسهاـ تحت أنظار والدتها التي تعمل هي الأخرى بجانبها.

تلك الطفلة الصغيرة قررت مساعدة والدتها بالعمل بالشارع لمساعدتها في تربية أشقائها الثلاثة، خاصة أن واحدا منهم يعاني من كهرباء على المُخ، ووالدها مُصاب بحادث كان له تأثير كبير على قدميه، لكنها في نفس الوقت لم تهمل دروسها قط.

في الصباح الباكر، تذهب صاحبة الـ 10 سنوات للمدرسة، ومن ثم تعود مجددًا بصحبة والدتها باحثة عن "لُقمة عيشها" دون أن تترك دروسها ومذاكرتها.

بيت صغير، لا يتعدى حجم "الاستوديو" أسفل سلم إحدى العمارات، يضم ملك وأسرتها المكونة من 5 أفراد، دون مرافق آدمية، أو حتى خصوصية، تحلم الطفلة الصغيرة بمغاردته والانتقال لمنزل أمن، من أجل حياة أفضل.

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حكاية "ملك" جاءت على لسان "بيشوي" الـ24 عاما، طالب بكلية الهندسة، والذي تبرع لمساعدة الطفلة في المذاكرة وتحصيل دروسها: "أنا البنت لفتت نظري فعلًا محتاجة ودي أقل حاجة أقدمها".

وتابع: "روحت بيتها وشوفت حالتهم، ومفيش في إيدي غير إني أذاكرلها بشكل شبه يومي عشان تنجح وتحقق حلمها".

وأضاف طالب الهندسة لـ "هن": "ملك محتاجة مكان، يعيشوا فيه، محتاجة فعلًا مكان آمن يضمها، وأهلها بحاجة للمساعدة، البنت مش بتتسول لكن بتشتغل وتذاكر وشايلة المسؤولية في السن الصغير ده".