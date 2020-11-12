إليسا تكشف عن "ابنتها" المصرية: "مش شرط تبقى من لحمي ودمي" (فيديو)

علاقات و مجتمع

اعتادت الفنانة اللبنانية إليسا الحديث عن حياتها الشخصية، ورأيها بالزواج والإنجاب في كثير من اللقاءات الإعلامية المختلفة، حيث أكدت في أكثر من مناسبة رغبتها في التبني حتى وإن كان دون زواج.

ومؤخرًا، كشفت الفنانة اللبنانية لمتابعيها، عن أنها لديها طفلة صغيرة في مصر تعتبرها ابنتها، خاصة أنها تناديها بـ "ماميتا"، وتُدعى "أنجيلا السيسي".

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وأشارت الفنانة إلى مدى تعلقها بها، خاصة أنها دائمًا تحضر حفلاتها الغنائية، وتقلد تصرفاتها مثلما تتابع الابنة تحركات أمها، وهو ما جعلها تتعلق بها.

وتابعت عبر القناة اللبنانية "MTV: "مش شرط تكون من لحمي ودمي، فأنا مرتاحة، خاصة إن أنجيلا كانت صغيرة ولكنها كانت تتابعها وتلاحقها حتى تعلقت بها".

وواصلت: "اكتشفت إنها بتحب تكون مثلي حتى بتناديني ماميتا، وسافرت احتفلت بعيد ميلادي الماضي في مصر عند بنوتتي أنجيلا".

وأضافت الفنانة أنها كانت تحلم في البداية بالإنجاب وتكوين عائلة، لكن مع الوقت تغيرت الأمور، موضحة أنها مؤمنة أن لكل إنسان نصيب في الدنيا.