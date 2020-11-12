فازت بـ 5 ميديليات.. والدة ياسمين صبري تحطم الرقم القياسي في السباحة

علاقات و مجتمع

أحرزت السيدة نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري، 5 ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية، في يوم واحد، خلال إحدى مسابقات السباحة.

ونشرت والدة الفنانة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بدت بمظهر رياضي وملابس كاجوال، وهي تحمل الميداليات الخمس، معلقة: "فزت اليوم بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، وحطمت الرقم القياسي لمسافة 200 متر حرة في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة، وأتطلع لمزيد من الميداليات غدًا".

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ياسمين صبري: الحياة حلوة بس نفهمها

ووجهت الفنانة ياسمين صبري، رسالة إلى جمهورها من مدينة الجونة، عبر تطبيق "إنستجرام"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ونشرت "ياسمين"، صورتين لها من إطلالتها في حفل افتتاح المهرجان، بفستان أزرق اللون تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، مع تسريحة شعر انسيابية، معلقة: "الحياة حلوة بس نفهمها"، وذلك عقب وصفها عام 2020، بأغنية "الحياة حلوة" خلال حديثها مع قناة "أون إي" على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الحياة حلوة بس محتاجة فلوس"، و"أكتر فستان حلو ومحترم وشيك"، و"الحياة لازم تبقى حلوة بعد العربية الجديدة"، في إشارة لسيارة ياسمين صبري الجديدة.

يذكر أن ياسمين كانت شاركت في بطولة مسلسل "الفرصة التانية" في رمضان الماضي أمام الفنانين أحمد مجدي، هبة مجدي، وآيتن عامر.

وكانت ياسمين صبري، قالت خلال حوار سابق مع الإعلامية إسعاد يونس إن والدتها هي بطلة السباحة بالأساس، وفازت من قبل بالميدالية الذهبية في لندن، وأنها أم غير تقليدية على الإطلاق، ولا تشبه الأمهات الشرقيات، كما أنها تعيش الآن في لندن، مشيرة إلى أن أغلب التعليقات عن والدها تنحصر في كونها امرأة حلوة".