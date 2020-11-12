"مارلين مونرو الشرق".. محطات من حياة هند رستم في ذكرى ميلادها

علاقات و مجتمع

تحل اليوم ذكرى ميلاد ملكة الإغراء الفنانة هند رستم التي خطفت قلوب الجماهير بخفة ظلها واختلافها وجمالها، فهي فنانة جمعت بين الجمال العربي والأوروبي، حيث شاركت في أعمال حققت نجاحا كبيرا مثل الحب الخالد، 3 لصوص، أزهار وأشواك، حب في الظلام وغيرها من الأعمال الفنية.

ويرصد "هُن" ابرز المحطات في حياة "مارلين مونرو الشرق" هند رستم.

ولدت عام 1931، واستطاعت أن تحجز مقعدا لنفسها في تاريخ السينما، حيث بدأت مشوارها الفني بالظهور في أغنية "اتمخطري ياخيل"، لمدة دقيقتين، وكانت البداية الحقيقية لها.

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زواج هند رستم

تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها "بسنت" لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، والزيجة الثانية من الدكتور محمد فياض وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت، وقررت الاعتزال في ذروة نجاحها من أجل زوجها الذي احتواها.

قصة حب هند رستم و"فياض" كانت عبارة عن زواج صالونات، حيث كان واحدا من أشهر أطباء النساء، وترددت عليه كثيرًا لتوهمها بإصابتها بالسرطان، بعدما رحلت والدتها بسببه عام 1956، ليبدأ معها بالفحوصات ويؤكد لها أنها لم تصب بالمرض، فكانت تلك اللقاءات السريعة كفيلة بخلق مشاعر الإعجاب من الطرفين.

وروت رستم خلال استضافتها مع الإعلامي محمود سعد أن زوجها كان سببًا في اعتزالها الفن، ولكن لرغبتها في التفرغ لراحته والاعتناء به عقب الرجوع من عمله: "ربما العِشرة الطيبة حولت الزيجة لقصة حب كبيرة".

آخر أعمال الفنانة هند رستم

كانت آخر أعمال هند رستم الفنية فيلم "حياتى عذاب"، والذي عرض عام 1979، لتقرر بعدها اعتزال الفن.