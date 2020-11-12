سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها في 2021 (فيديو)

علاقات و مجتمع

عقب خطبة الفنان أحمد سعد، طليق الفنانة سمية الخشاب، اتجهت الأنظار للأخيرة، وحول ردود أفعالها، وأسلوب حياتها، حتى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا يتركون منشورا أو صورة لها، إلا وتحدثوا عن الأمر.

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مؤخرًا، أجرت الفنانة لقاءًا لـ برنامج "ET بالعربي"، مع الإعلامي ربيع هنيدي، للحديث عن أعمالها الفنية القادمة، حيث تُشارك النجم محمد رمضان في عمله الدرامي القادم "موسى".

وتطرق الإعلامي للسؤال عن زواج الفنانة بالعام القادم، وحقيقة تأجيل زفافها إلى العام الجديد 2021، لترد الفنانة ضاحكة: "جواز إيه هتطلع عليا إشاعات".

وتابعت: "أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي، أنا في حالة حب وسلام وهدوء نفسي ومبسوطة بالحالة دي".

وكانت الفنانة شاركت بأحدث صورها مؤخرًا عبر "الإنستجرام" وتلقت تعليقات عدد من المتابعين، الذين تغزلوا بها، حيث جاء من بينها، "سمية اوعي تتجوزي خالص، خليكي كده جميلة، ومع نفسك ومامتك، وتراعي نفسك أحسن من أي راجل ينكد ويتحكم فيكي، الحياة أحلى من راجل ينكد علينا، ويحبطنا والله"، "تقريبًا يا سوسو بتعيشي أحلى أيام في حياتك دلوقتي.. إحنا عايزين دايما نشوفك مبسوطة وفرحانة"، "الناس عم تكبر وإنتي عم تصغري أكتر وأكتر".