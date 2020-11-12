بعد اختفاء توأم في رحم سيدة.. طبيب نسا: "حمل كاذب زي فيلم يا رب ولد"

علاقات و مجتمع

واقعة غريبة شهدتها مدينة الأقصر، حيث حلمت سيدة حامل في الشهر السادس أن هناك أخرى تحاول أن تسقط حملها، لتصحو من النوم وتفاجأ باختفاء التوأم والدماء تحيط بها.

الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النسا والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن القصة تشبه إلى حد كبير فيلم "يارب ولد"، والتفسير العلمي لهذه الحالة بعد تعرضها للإجهاض مرتين، أنها توهمت بحملها فهو ما يطلق عليه "الحمل الكاذب".

وأضاف اثناء حديثه لـ "هُن"، أن اختفاء الدورة الشهرية عدة أشهر يمكن أن يؤدي إلى سقوط الدم، وهذه الواقعة تم فيها التشخيص الخاطىء والاعتقاد بحمل الزوجة، "لو الزوجة في الشهر السادس لازم هيكون في جنين لأنه بيكون اقترب النمو".

Advertisements

وذهبت السيدة إلى مستشفى أرمنت المركزي في الرابعة فجرا بحسب رواية الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، والذي أقر بأن حمل السيدة اختفى تماما.

وبعد إجراء الأشعة التليفزيونية لم يكن هناك أثر للحمل، وأوضح والدها أن ابنته حملت مرتين من قبل وأجهضت، ولكن تعتبر هذه المرة هي الأكثر غرابة بعد اختفاء الأجنة تماما من بطن ابنته.

وكشفت الأشعة أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من العادي ما يدل على أنه كان هناك حمل، مؤكدًا عدم وجود أغشية الحمل.

وأكدت السيدة حينها أنها كانت تتابع مع طبيب أمراض نسا في إحدى المستشفيات الخاصة على مدار 6 أشهر، ولديها التحاليل التي تثبت حملها.