صاحبة الكوميكس الأشهر على "فيس بوك" تروي كواليس جملة "والله يا عسل ما فيقالك"

علاقات و مجتمع

داخل موقف منطقة "فيصل - الهرم" وسط السائقين، والبائعين المتجولين، تقف "أم كريم" أم معيلة لـ 3 شباب، تحكم خط سير الموقف والسيارات، فهي ليست سائقة فقط، لكنها "صاحبة الكارتة" بحسب قولها.

أكثر من 20 عامًا قضتها "أم كريم" في الموقف منذ نعومة أظافر أبنائها، فبعدما تركها زوجها لم تجد أمامها سوى تربية أولادهما بالشكل السليم.

20 عامًا لا يعرفها سوى جيرانها والعاملون معها، قبل أن تصبح "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب جملتها الشهيرة التي ظهرت بها في أحد مقاطع الفيديو، قائلة: "والنبي يا عسل ما فايقالك"، وسرعان ما تحولت الجملة إلى مادة دسمة للسخرية.

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أنا كنت بكلم سواق.. وأنا مسؤولة عن كارتة بحالها

بهذه الكلمات تحدثت "أم كريم" لـ "هن" عن كواليس الجملة الشهيرة، قائلة: "أنا كنت بكلم سواق معايا في الموقف داخل بعربيته الأجرة على مكاني عشان يسألني على حاجة، فبعفوية قلتله والنبي يا عسل مافيقالك".

وتابعت السيدة: "أنا مش مجرد سواقة أنا مسؤولة كارتة بحالها في الموقف، وبرتب كل حاجة ومسؤولة عن كل السواقين الرجالة، وليا وضعي من أكتر من 20 سنة".

مربية شباب كُبار أنا أم معيلة

دفعها الانفصال عن زوجها منذ سنوات، للنزول للشارع والعمل، حينما كانت تحمل اطفالًا صغار، قبل أن يصبحوا شبابًا كُبار: "كنت بسيبهم وأنزل أجري على أكل عيشي، لحد ما كبرتهم وربيتهم وعلمتهم وخدوا الدبلوم".

وتابعت: "عندي ولدين كريم ومحمد 25 سنة، و23، وكمان معايا منار 17 سنة، كلهم خدوا الدبلوم".

وعن خط سير يومها، قالت السيدة: "بصحى من النجمة أرتب شقتي وأعمل أكلي وأشوف طلبات عيالي، وأطلع على الموقف من الضهر لحد بعد العشا، وبنشوف أكل عيشنا".