أبرز إطلالات أيقونة الجمال هند رستم في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هند رستم أو ملكة الإغراء، كما لقبت أو بمارلين مونرو الشرق أيضا نظرا للتشابه بينها وبين مارلين بشعرها الأشقر.

تميزت هند بأنها أيقونة من أيقونات الموضة، نظرا للإطلالات التي اعتادت أن تظهر بها في أفلامها أو في الحفلات التي كانت تحضرها.

تنوعت إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيك ولم تستمر على وتيرة أو ستايل معين، وهذا ما ميز شخصيتها.

تسريحات شعر هند رستم:

وظهرت بالعديد من تسريحات الشعر وتميزت بأنها كانت تختار كل التسريحات المناسبة لها ولشكل وجهها.

وكان شعر هند في بداية مشوارها الفني بني ثم حولته إلى الكستنائي الفاتح.

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حبذت هند تسريحة شعر الريترو القصيرة أو متوسطة الطول، بالإضافة إلى تسريحة الشعر المرفوعة مع الغرة المنسدلة على الجبين.

أزياء هند رستم:

وكانت هند تظهر دائما بأزياء مميزة وكلها تعتمد على أحدث صيحات الموضة ومن أشهر بيوت الأزياء العالمية.

توجهت فتيات عصرها إلى الموديلات التي كانت تختارها وتظهر بها.

وفضلت هند ستايل الفساتين المصممة بقصة mermad، والتي كانت تبرز قوام جسمها ورشاقته ونحافة خصرها، وظهرت بها في العديد من الأفلام والحفلات، واصبحت النوديلات الأبرز في عصرها.

وشهدت منصات عروض الأزياء العالمية في الفترة الأخيرة عودة هذه الموديلات مرة أخرى، وأصبحت ضمن أبرز صيحات الموضة التي تختارها الفنانات ومشاهير هوليوود ويظهرون بها في المهرجانات العالمية.