"ارتدِ ملابس مريحة وامضغ اللبان".. 9 تعديلات بسيطة تساعدك على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية، قد تشعر أحيانًا أنك تفعل ذلك بشكل خاطئ إذا لم تكن تبذل مجهودا مضاعفا، لكن العمل نحو هدف إنقاص الوزن لا يجب أن يكون صعبًا للغاية.

ويمكن لهذه التعديلات التسعة البسيطة أن تساعد الأشخاص الأكثر كسلاً في اتباع نظام غذائي على إنقاص وزنهم دون أي مجهود شاق، وفقا لموقع "eatthis".

- استعن بالتوابل

إن تناول وجبة بطحن الفلفل الأسود مع وجود الأعشاب الطازجة ليس طعام مذاقة رائع فحسب، بل هو خدعة مزدوجة لفقدان الوزن.

وجدت دراسة في مجلة Appetite أن المشاركين فيها يأكلون أقل بكثير من طبق مذاقه رائع بشكل كبير مقارنة بأصناف ذات رائحة طعام خفيفة.

تعد إضافة الأعشاب وخلطات التوابل الخالية من الصوديوم وسيلة سهلة للاستفادة من الوهم الحسي بأنك تنغمس في شيء غني- دون إضافة أي دهون أو سعرات حرارية إلى طعامك، م يقودك لفقدان الوزن.

- جعل الأطعمة الصحية بارزة وإخفاء الأطعمة غير الصحية

وجدت دراسة نشرت في مجلة التسويق Journal of Marketing، أن الناس أكثر عرضة للإفراط في تناول الأطعمة الصغيرة من العبوات الشفافة أكثر من تلك غير الشفافة.

للحصول على طريقة بسيطة لفقدان الوزن، استفد من هذا الأمر عن طريق وضع الأطعمة الصحية في المقدمة وفي المنتصف وإخفاء الأطعمة غير الصحية في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، والأفضل من ذلك، احتفظ بها خارج قائمة الأطعمة التي ستشتريها من البقالة.

- ابعد الحلوى عن مكتبك

يعد التأكد من أن الوجبات الخفيفة التي تراها أولاً على المنضدة الخاصة بك أو عند فتح الثلاجة أو المخزن أمرًا صحيًا، ولكن من الأمور الأخرى إبقاء هذه الأطعمة بعيدة عن الأنظار تمامًا، هذا لأن الفعل البسيط المتمثل في رؤية الطعام - حتى لو كان مجرد صورة - يكفي لزيادة مستويات الهرمونات التي تجعلك جائعًا، وفقًا لدراسة PLoS ONE، لذلك يجب إخفاء أوعية الحلوى اللطيفة، أو برطمانات البسكويت، أو أكياس الرقائق التي تخزنها في أماكن يسهل رؤيتها على الفور لتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة عندما لا يكون جسمك جائعًا بالفعل.

- شرب المزيد من الماء

هل يمكن أن يكون فقدان الوزن أمرًا بسيطًا مثل شرب كوب من الماء؟ نعم، وجدت دراسة نشرت في مجلة Obesity أن الأشخاص الذين شربوا كوبين من الماء قبل الأكل فقدوا في المتوسط ما يعادل 3 كيلوجرام على مدار 12 أسبوعًا، قد يكون هذا ببساطة بسبب امتلاء الماء، لكن الباحثين لاحظوا أن الماء الإضافي قد يحل محل السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها عند تناول المشروبات الغنية بهذه السعرات.

- امضغ بعض العلكة (اللبان)

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لن تجعل رائحة أنفاسك أفضل فقط، في الواقع، ستنجح هذه الحيلة إذا مضغت علكة عديمة النكهة، وفقًا لدراسة Frontiers in Psychology، فإن مضغ العلكة الخالية من النكهة كان قادرًا على تقليل الشهية والمساعدة في منع الأكل.

- وجبة خفيفة بعد الظهر

وجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية، أن الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح تقودك إلى استهلاك المزيد على مدار اليوم وتعرضك لفقدان أقل للوزن على مدار 12 شهرًا مقارنة بالوجبات الخفيفة الصحية بعد الظهر.

- ارتدِ ملابس مريحة

للرجل انسَ البدلة وربطة العنق، وللمرأة اتركي الكعب في المنزل.

تشير دراسة أجراها المجلس الأمريكي حول التمارين الرياضية إلى أن الملابس غير الرسمية، على عكس ملابس العمل التقليدية، يمكن أن تزيد من مستويات النشاط البدني في روتيننا اليومي.

استهلك المشاركون في الدراسة 25 سعرًا حراريًا إضافيًا، في الأيام التي ارتدوا فيها الدنيم أكثر من ارتداء البدلة التقليدية.

يقول الباحثون إن ارتداء ملابس مريحة غير رسمية مرة واحدة فقط في الأسبوع يمكن أن يخفض 6250 سعرة حرارية على مدار العام.

- خذ دقيقة للاستمتاع بطعامك

"الأكل اليقظ" لديه القدرة على جعل الطعام أكثر متعة وقد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.

في دراسة بحثية وعلاجية للسلوك، وجد المشاركون الذين تم تكليفهم بتناول لوح شوكولاتة بعناية أكبر مع طقوس كسر وتغليف معينة أن الحلوى أكثر متعة بل وأكثر نكهة.

- خذ قيلولة

أفضل معدات التمرين لمن يتكاسل عن ممارسة نظام غذائي، هو السرير، يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أمرًا ضروريًا لفقدان الوزن بشكل صحي.

وجدت دراسة حديثة أن النوم بشكل غير كاف يمكن أن يعيق فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 55٪، إضافة إلى خلل هرمونات تنظيم الجوع.