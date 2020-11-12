بينها الفراولة.. 6 طرق طبيعية وبسيطة لتبييض الأسنان في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

قد تعود أسباب اصفرار الأسنان إلى العديد من الأسباب، فيمكن أن تكون وراثية، أو بسبب التدخين، أو الإكثار من شرب القهوة.

وقد تنتج أيضا بسبب قلة العناية بها وعدم استخدام الفرشاه والخيط الطبي، وفقاً لموقع "health".

يسبب اصفرار الأسنان الإحراج لصاحبها، ويمكن أن تفقده ابتسامته وثقته في نفسه، ويعد التبييض من العمليات التجميلية باهظة الثمن.

ما أسباب الاصفرار؟

الأطعمة والمشروبات:

مثل القهوة والصودا والشاي والفواكه والكاري، فتوصي جمعية طب الأسنان الأمريكية الشخص بغسل الأسنان مرتين يوميًا، واستخدام الخيط مرة واحدة يوميًا، إذ يمكن أن يساعد التنظيف بالفرشاة والخيط في إزالة البقع التي تغير لون أسنانك.

الأمراض:

تشيع عيوب مينا الأسنان بين مرضى الداء البطني، كما أن هناك العديد من الاضطرابات الوراثية التي تؤثر على نمو الأسنان.

الأدوية:

بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، قد تسبب تغير لون الأسنان، مثل مضادات الهيستامين التي تخفف أعراض الحساسية أيضًا تلون الأسنان.

الصدمة:

يمكن أن تتسبب الصدمة في تلف عصب أسنانك وقد تتسبب في تغير لونها، ويظهر تغير اللون بعد أسابيع أو شهور من الإصابة.

حيل سهلة لتبييض أسنانك بشكل طبيعي وهي:

يمكنك محاولة استخدام العلاجات المنزلية الطبيعية لإزالة البقع وتبييض أسنانك، وقد تختلف النتائج حسب حالة أسنانك.

1. صودا الخبز:

تشتهر بقدرتها على إزالة البقع وتبييض الأسطح، يشيع استخدامه للتنظيف في جميع الأعمال في المنزل.

وتستخدم منتجات معجون الأسنان وتبييض الأسنان أيضًا صودا الخبز كمكون، ومن ثمّ فاستخدمها لتبيض الأسنان عن طريق الكشط الخفيف تساهم بفعالية في إزالة البقع السطحية.

طريقة بسيطة لاستخدام صودا الخبز:

ضع الصودا في وعاء، واخلطه مع الماء، ثم ضع العجينة على أسنانك باستخدام فرشاة أسنان أو أصابعك، واتركها لمدة دقيقتين ثم اشطفها بالماء.

Advertisements

قد يكون لصودا الخبز آثارا جانبية عند الإفراط في استخدامها، فيمكن أن تتلف مينا الأسنان، وقد تؤدي إلى الحساسية وتزيد من مخاطر التسوس.

2. زيت جوز الهند:

يستخدم الزيت كغسول للفم لإزالة البكتيريا الموجودة بالداخل، حيث أظهرت دراسة أنه يولد مضادات الأكسدة التي تدمر جدار خلايا الكائنات الحية الدقيقة وتقتلها.

ويمكنك استخدام زيت السمسم أو عباد الشمس أو زيت جوز الهند، وزيت جوز الهند هو الخيار الأكثر شعبية بسبب مذاقه اللطيف.

توضع ملعقة كبيرة من الزيت حول الفم في الصباح الباكر قبل الإفطار، وفي معدة فارغة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

3. خل التفاح:

يحظى بشعبية كبيرة عند صنع العلاجات المنزلية المختلفة، ويمكن أن يساعد على حل مشاكل الجهاز الهضمي أو الشعر التالف أو يستخدم كمطهر.

يمكن لخل التفاح أن يُبيّض الأسنان بسبب مستوى حموضته، ما يزيل البقع وتراكم البلاك الموجود على الأسنان.

ولاستخدامه كغسول للفم، قم بتخفيفه بالماء وحركه في فمك لعدة دقائق، ولا تنس شطف فمك بالماء العادي بعد ذلك.

4. الفراولة:

تحتوي الفراولة على إنزيم يسمى حمض الماليك، وهو مادة قابضة طبيعية تزيل اصفرار الأسنان، وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل البكتيريا والالتهابات في الفم.

اهرس الفراولة وافركها على أسنانك، واتركها لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه بالماء.

5. استخدم قشر الموز أو البرتقال:

يحتوي قشور البرتقال على مذيب طبيعي يعرف باسم د-ليمونين، وأظهرت دراسة أن معاجين الأسنان التي تحتوي على ليمونين قللت بشكل ملحوظ من بقع الأسنان.

ويحتوي الموز على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز التي تساعد على إزالة البقع من الأسنان، ويمكن أن يعمل قشر الموز كمقشر عند فركه على أسنانك.

قد يؤدي فرك قشر البرتقال أو الموز قبل تنظيف أسنانك إلى نتائج ممتازة.

6. قلل من الأطعمة والمشروبات التي تسبب بقع الأسنان:

إذا كنت شديد الحذر بشأن لون أسنانك، فعليك تجنب الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، فيمكن أن تؤثر الأطعمة والمشروبات الحمضية أيضًا على لون الأسنان.

إذا لاحظت وجود بقع وتغير في لون الأسنان عند تناول هذه العناصر، فحد من مقدار الوقت الذي تلامس فيه هذه المواد أسنانك،

واحرص على تفريش الأسنان بعد الأكل أو الشرب حتى تمنع تغيير لونها.