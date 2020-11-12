نشرة الموضة: رانيا يوسف بإطلالة جريئة.. ونسرين طافش بالملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟"لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم أسبوعيًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها.

ياسمين صبري:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بلوك كاجوال جذاب، إذ ارتدت شميز أبيض يعلوه بليزر كحلي مزين بالأذرار الذهبية، ونسقت معهما بنطلون جينز فاتح. وتركت شعرها منسدلا بانسيابية، واعتمدت مكياجا هادئا لتبرز ملامحها، وأمسكت بيدها شمسية سوداء.

وارتدت حقيية أورانج من البراند العالمية هيرمس موديل بيركن ويصل سعرها إلى 19.995 دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف جنيه مصري.

سهر الصايغ:

فاجأت الفنانة سهر الصايغ، الجمهور بلوك مختلفة بدت فيه ملامحها مختلفة تماما.

وارتدت سهر شميز جلد أسود مفترح من أعلى على شكل v، ونسقت معه باريه بنفس اللون، وتزينت بعقد لولي متعدد الأدوار.

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واعتمدت على وضع مكياج صارخ، امتزج بين درجات النيود والبني، وأبرزت عيناها برسمة بالكحل والآيلاينر.

إيمان العاصي:

تصدرت الفنانة إيمان العاصي غلاف مجلة elle عربية بإطلالة غير تقليدية، إذ ظهرت مرتدية بلوزة مجسمة بأكمام واسعة، مصممة من قماش الباييت اللامع بألوان االأخضر والأسود والأزرق ما جعلها تشبه الطاووس، ونسقت معها بنطلون واسع أسود ساتان، مع سليبر بنفس اللون.

وأبرزت عينيها بالآيشادو التركواز، مع الكحل والآيلاينر، واعتمدت في باقي المكياج على الألوان الترابية.

نسرين طافش:

أطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ملكية مميزة، إذ ارتدت فستانا صوف أوف وايت وأعلاه بالطو جملي، وما أكل إطلالتها الملكية هو الشابوه المرفق ببيشة.

رانيا يوسف:

كما شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بأحدث إطلالة لها وهي ترتدي فستان أحمر قصير، ونسقت معه حذاء رياضي أبيض وسكارف أسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.