خطيبة تامر عاشور السابقة تثير الجدل: "لو اتعرض عليكم الرجوع هتعملوا إيه"

علاقات و مجتمع

أثارت ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، الجدل حول علاقتها بخطيبها السابق الفنان تامر عاشور، عقب أشهر من انفصالهما.

وشاركت "حلمي" متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور بإطلالة شتوية كاجوال، مُرفقة معها سؤال أثارت به الجدل.

وعلقت ملكة جمال الكون السابقة: "لو اتعرض عليكم فرصة رجوع لشخص بتحبه بس إديته فرص كتير وضيعها هتديله آخر فرصة ولا، وليه اه وليه لأ؟".

وسرعان ما تفاعل متابعوها مع السؤال بين القبول والرفض، حيث ذهب البعض إلى أن "دارين" تتحدث عن علاقتها الشخصية، خاصة أنها وعاشور انفصلا وعادا للارتباط مرة أخرى عدة مرات.

يذكر أن "عاشور ودارين" ارتبطا في بداية العام الماضي، بعد قصة حب كبيرة، لكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة، ثم عادا من جديد في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن ينفصلا مرة أخرى.

"دارين" كشفت عن خبر الانفصال عبر "استوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "انفصلنا قريب"، و"محصلش نصيب".

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أبرز المعلومات عن دارين حلمي

- فازت بلقب ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر لعام 2019.

- مثلت مصر في المسابقة الدولية لملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية، ولكنها لم تفوز بها، فيما اقتنصت الاسترالية جوليانا نيكول اللقب، وعلقت دارين على مشاركتها بالفعالية، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "حققت أول حلم من أحلامي، وربنا دايما مبيضيعش تعب حد وطبعا ده كله بفضل ربنا ودكتورة أمال".

- تحب السفر والترحال والمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية.

- دشنت حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" في سبتمبر 2018، ويتجاوز عدد متابعيها حاليا ربع مليون.