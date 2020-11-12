"بـ100 وش".. رحلة تغير ملامح مايا دياب في عيد ميلادها الـ40

علاقات و مجتمع

السعى نحو الجمال المثالي والمظهر المثير الخاطف للأنظار، دفع الفنانة اللبنانية مايا دياب، لإجراء عمليات تجميل، حتى تبدلت ملامحها بصورة ملحوظة، وسط تباين في الآراء بين المشيد برحلتها مع عيادات التجميل، والمنتقد لها بسبب الإفراط في ذلك.

"مش مهووسة بعمليات التجميل".. بتلك الكلمات المقتضبة، ردت الفنانة اللبنانية على منتقديها بشأن استمرار خضوعها لتلك العمليات، خلال استضافتها في برنامج "غدا أجمل" مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز على شاشة "إم بي سي"، موضحة أنها لم تجر العديد من عمليات تجميل، على عكس المشاع عنها، وأنها لم تصل إلى حد إدمان ذلك الأمر.

"هن" رصد أبرز المحطات في حياة مايا دياب، التي تبرز تغير ملامحها، بالتزامن مع عيد ميلادها الـ40.

مايا دياب في "ملكة جمال لبنان"

خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 1998، ظهرت "مايا" بلوك مختلف تماما عن الحالي، مطلة بشعر أحمر طويل، وأنف طويلة مع حاجبين رفيعين.

مايا دياب ضمن فريق "4 كاتس"

تغيرت ملامح "مايا" نسيبا، بعد مشاركتها في فريق الـ4 كاتس، حيث ظهرت بشفاه منتفخة عن السابق، مع الاعتماد على حاجبين أقل سمكا.

وغيرت الفنانة اللبنانية لون شعرها عدة مرات خلال مشاركتها مع الفريق، حيث اعتمدت على مختلف درجات البني، مع تمسكها بالشعر الطويل الانسيابي.

تحول كبير في شكل مايا دياب

وفي 2012، بدأ التحول الكبير في ملامح الفنانة، حيث ظهرت بشفاه منتفخة، مع رفع الخدين مع الاعتماد على حاجبين أكثر سمكا، وصبغهما بلون أشقر فاتح.

واعتمدت "مايا"، على درجات الأشقر والثلجي في صبغ شعرها، مع تسريحة شعر إنسابية تحمل بعض التموجات.

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مايا دياب بشعر قصير

وفي 2018، فاجأت الفنانة متابعيها، بالتخلي عن الشعر الطويل، معتمدة على تسريحة شعر انسيابية قصيرة.

مايا دياب "بدون مكياج"

في 2019، ظهرت "مايا" بدون "مكياج"، بأزياء بيضاء وشعر أشقر، على غلاف مجلة harpersb azaar arabia، معلقة: "لا يوجد فوتوشوب لا فلتر ولا مكياج.. كان لدي الشجاعة والثقة لأطُل على حقيقتي وطبيعتي".

مايا دياب تصدم جمهورها

وفي 2019، صدمت الفنانة جمهورها بسبب إطلالتها، التي تبرز آثار عمليات التجميل على وجهها، حتى أن البعض لم يتمكن من التعرف عليها، خلال حضورها حفل مجلة "إيل".

مايا دياب في 2020

خصعت الفنانة لعدة جلسات تصوير خلال العام الجاري، والتي أبرزت نحت وجهها، وتصغير أنفها ورفع خديها من جديد، مع الاعتماد على الشعر الأشقر الطويل.

يشار إلى أن مايا دياب أحيت عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، عدة حفلات "أون لاين"، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.