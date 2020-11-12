أحمد الفيشاوي في صورة تجمعه مع زوجته: حب حياتي للأبد

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه صورة جديدة تجمعه بزوجته ندى الكامل، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا: "حب حياتي للأبد"، وانهالت تعليقات متابعيه أبرزها: "ربنا يخليكم لبعض يا أحلى كابل، دي أحلى حاجة حصلت ليك في حياتك خلي بالك منها".

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أحمد الفيشاوي يتعرض للانتقادات

وكان الفنان أحمد الفيشاوي تعرض للهجوم عليه بسبب زوجته من قبل، حيث نشر صورة خلال عيد الأضحى الماضي، حيث كان برفقة زوجته ووالدته الفنانة سمية الألفي، معلقًا عليها: "حب العائلة".

وظهر "الفيشاوي" في إحدى الصورتين وهو يقبل زوجته ندى الكامل، وهي الصورة التي أثارت ردود فعل وغضب متابعيه، وجاء من بين التعليقات: "في أشياء بين الزوجين مينفعش تتصور"، "عمرنا ما شفنا أبوك بيبوس مراته ولا حاطط وشم على دراعه"، "اللي منك إمتى تخليهم في حضنك هما أولى بالمناسبة"، "مش لازم البوس يا أحمد في الصور".

كما تعرض للانتقاد في وقت سابق، حينما نشر صورة جمعت بين والدته الفنانة سمية الألفي ومريم ابنة زوجته، معلقًا عليها: "مريم جابت لجدتها شوكولاته ومج.. جمعة مباركة".

وتفاعل متابعو الفيشاوي بالتعليق على الصورة التي لاقت أيضًا الهجوم، بسبب إهماله لابنته، فمن ضمن التعليقات: "إنت بتربي ولاد مش ولادك وسايب بنتك"، "إنت مش عندك بنت اهتم بيها لأنك هتتحاسب قدام ربنا".