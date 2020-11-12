كورونا اليوم: شرط وحيد لانتهاء الجائحة.. وهذا ما قاله العلماء عن لقاح فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

سبل التعامل مع الأثر النفسي لجائحة كورونا:

أوصى الاستشاري النفسي في كليفلاند كلينك، الدكتور سكوت بيا، باتخاذ تدابير وممارسة أفعال والحصول على أشياء تولّد الشعور بالإيجابية، بجانب التواصل مع أفراد "يجلبون الإيجابية إلى حياتنا".

ورأى الطبيب النفسي أن اتباع النصائح التالية يمكن أن يعود على المرء بالمنفعة:

ممارسة التمارين البدنية: أيا كان نوع التمارين البدنية فإنها تُحدث أثرا إيجابيا في الحالة المزاجية للمرء.

الحفاظ على الروابط الاجتماعية: من الجيد التخطيط لإدامة الروابط الاجتماعية، فالتفاعلات مع أفراد العائلة والأصدقاء، سواء عبر الإنترنت أو خلال الأنشطة الخارجية وضمن الشروط، التي تحقق التباعد الجسدي، يمكن أن تكون مفيدة.

تنظيم الوقت: يعدّ الانشغال بجدول منظم مفيدا، فثمّة علاج بيولوجي جيد للاكتئاب يُدعى "جدولة النشاط". وإذا كان بوسع المرء جدولة وقته وشغله بأنشطة هادفة وترفيهية وشخصية، شريطة الالتزام بها، سيكفل له ذلك إخراجه من بؤس المشاعر السلبية إلى واقع معيشي إيجابي، وهو أمر يغيّر ما يفعله الدماغ بيولوجيا".

التطعيم ضد الإنفلونزا لا يحمي من الفيروس التاجي:

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يحمي الشخص من "كوفيد – 19"، وقالت المنظمة: "لا يوجد لقاح ضد كوفيد – 19 حتى الآن (فعال وآمن ومعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية)، ولكن تجري دراسة العديد من اللقاحات المحتملة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

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شرط لانتهاء الجائحة:

كما أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن وباء "كوفيد - 19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس، وشددت سواميناثان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.

لقاح فايزر

كان للإعلان عن لقاح فايزر الأمريكي وقع المفاجئة السارة على المجتمع العلمي، الذي لم يتوقع أن تصل فعالية المصل المضاد لفيروس كورونا إلى مستويات عالية.

وقبل يومين، قالت "فايزر"، عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية، قالت إن لقحاها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونتيك" الألمانية، فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمئة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقال خبراء في الصحة العامة والأمراض المعدية إن نسبة الفعالية كبيرة للغاية وتتجاوز توقعاتهم، التي كانت تقول إن اللقاح فعّال بنسبة 50-60 في المئة فقط.

ويتفق هؤلاء على أن النتائج الأولية واعدة ومثيرة، وقد تشكل ضوءا في نهاية المآسي التي أحدثها الوباء، لكن العلماء يقولون إن الصورة الكاملة ليست واضحة حتى الآن.

وقال دانييال فاغبوي الذي عمل مستشارا طبيا في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما: "إنه انتصار للعلم لكن المعركة لم تحسم بعد".

ذكر الخبير في مركز جامعة جونز هوبكنز أميش أدلغا: "هذه نتائج واعدة للغاية، فهي أكبر من توقعاتنا. اعتقدنا أنها ستكون فعالة بنسبة 50-60 في المئة في منع العدوى، لذلك كان المجمع العلمي متفاجئا".

ويرى فاغبوي أن نسبة 90 في المئة جيدة للغاية، ذلك أنها تتماشى مع فعالية أفضل لقاحات الطفولة المستخدمة حاليا مثل لقاحي الحصبة والجدري، وهذا شيء مهم.

ويرى فاغبوي أن نسبة 90 في المئة جيدة للغاية، ذلك أنها تتماشى مع فعالية أفضل لقاحات الطفولة المستخدمة حاليا مثل لقاحي الحصبة والجدري، وهذا شيء مهم.