أبرزها البرقوق والسبانخ.. 10 أطعمة تساعدك على فقدان دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بكل تأكيد نريد جميعا أن نفقد دهون البطن، على الأقل للتباهي بجسمك على الشاطئ أو لمجرد الشعور بالراحة.

وقد حان الوقت الآن لتناول الطعام حتى تحصل على بطن مسطح وتتخلص من الأمعاء، لذلك نستعرض 10 أطعمة تساعدك على ذلك، وفقا لموقع "eatthis".

- الفاصوليا السوداء

تحتاج القناة الهضمية التي تنمو في معدتك طعامًا لتعيش، وأحد اختياراتها المميزة هي الفاصوليا السوداء، تتغذى بكتيريا الأمعاء على الألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا ثم تحولها إلى مادة الزبدات، وهي مادة كيميائية ثبت أنها تزيد من حرق السعرات الحرارية في الفئران.

يحتوي كل نصف كوب من الفاصوليا السوداء على أكثر من ثمانية جرامات من الألياف المشبعة، أي ما يقرب من ضعف ما تحتويه التفاحة.

- سمك السالمون

سمك السلمون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تشتهر بمنع الالتهاب ومساعدتك على التخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها.

هذه الدهون الصحية تحارب الالتهاب عن طريق زيادة مستويات الأديبونكتين، وهو هرمون يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحرق الدهون.

- الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تقلل الشهية وتمنع تراكم دهون البطن.

تتبعت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology 90257 شخصًا لعدة سنوات واكتشفت أن المشاركين الذين حاولوا اتباع نظام غذائي منخفض الدهون لديهم نفس مخاطر زيادة الوزن مثل أولئك الذين تناولوا ما يرغبون.

- البطاطا

الكاروتينات، مضادات الأكسدة المشتقة من النباتات التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتقلل من مقاومة الأنسولين (وبالتالي تمنع السعرات الحرارية من التحول إلى دهون البطن)، وهي موجودة بكثرة في البطاطا الحلوة.

- البيض

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لا تحسب السعرات الحرارية في سعيك لمحاربة الدهون، وتحويل تركيزك إلى البروتين بدلاً من ذلك، نظرًا لأن العضلات تسرق الخلايا الدهنية الموجودة حول البطن لحرقها للحصول على الطاقة، فإن الحفاظ على هذه المكاسب يعد طريقة رائعة للحصول على عضلات البطن.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 78 سعرة حرارية وستة جرامات صلبة من البروتين.

- دقيق الشوفان

يحتوي الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يصعب العثور عليها تسمى بيتا جلوكان، والتي تشكل مادة هلامية في الأمعاء الدقيقة وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتعزز جهاز المناعة، وتزيد من الشعور بالشبع، وتنظم مستويات السكر في الدم.

عندما تشعر بالشبع لفترة أطول، تقل فرصة تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية أو السعرات الحرارية الزائدة التي قد تجعلك تفرط في دهون البطن.

- البرقوق

يحتوي البرقوق على مركبات فينولية تسمى الفلافونويد، والتي تضفي على الفاكهة لونها العميق بالإضافة إلى قدرتها على محاربة الدهون.

يعد البرقوق أيضًا مصدرًا رائعًا للبكتين، وهو نوع من الألياف يشبه الجيلاتين، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يقلل دهون الكبد (دهون البطن) ويمنع كمية الخلايا الدهنية التي يمكن أن تمتصها.

- السبانخ

هناك سبب لتناول السبانخ، تحتوي هذه الأوراق الخضراء الداكنة على جزيء سكر يسمى سلفوكينوفوز (SQ)، وفقًا لدراسة في مجلة Nature Chemical Biology، فإن SQ يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، والتي تمنع البكتيريا السيئة من الدخول لأمعائك والتسبب في الالتهابات ودهون البطن.

- البنجر

تعتبر هذه الخضروات مصدرًا فريدًا للبيتين، وهو حمض أميني يزيد من التمثيل الغذائي، ويؤثر بشكل إيجابي على آلية مقاومة الأنسولين، ويعزز مزاجك، ويوقف جينات الدهون، ويهاجم علامات الالتهاب التي تفرزها دهون البطن.

- زيت جوز الهند

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Lipids، فإن المشاركين الذين استكملوا نظامهم الغذائي بهذا الزيت قللوا من معدلات السمنة في منطقة البطن بنسبة كبيرة.