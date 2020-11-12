ياسمن صبري بلوك كاجوال أنيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بأحدث إطلالة لها والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير ""إنستجرام". وظهرت ياسمين بلوك كاجوال جذاب، إذ ارتدت شميز أبيض يعلوه بليزر كحلي مزين بالأذرار الذهبية، ونسقت معهما بنطلون جينز فاتح. وتركت ياسمين شعرها منسدلا بانسيابية، واعتمدت مكياجا هادئا لتبرز ملامحها، وأمسكت بيدها شمسية سوداء. وارتدت حقيية أورانج من البراند العالمية هيرمس موديل بيركن ويصل سعرها إلى 19.995 دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف جنيه مصري.

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