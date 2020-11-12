"قالها يا رقاصة".. تفاصيل صلح أحمد فلوكس وفتاة: اعتذار وتوضيح وتهديد

علاقات و مجتمع

أنهى الصلح أزمة الفنان أحمد فلوكس، مع نيللي شرقاوي، الفتاة التي وقعت مشادة بين وبينها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بسبب المغني المغربي سعد لمجرد، وصلت إلى وصفه لها بـ"الراقصة"، تحرير محضر ضده واتخاذ خطوات لتحريك دعوى قضائية، قبل أن تغلق القضية بنشر فلوكس عقد الصلح مع الفتاة اليوم.

بداية المشاجرة

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة، يدعم من خلالها "سعد لمجرد" والذي وصفه بصديقه، بعد إلغاء حفله بمصر، نتيجة مطالبة نسويات مصريات بمنع الحفل، على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب واعتداء على فتيات.

وعلقت نيللي على الصورة، منتقدة دعم فلوكس، إذ كتبت: "ده على جثة بنات مصر إن المغتصب ده يدخل بلدنا، فين الرجولة يا فنان"، ليدخل فلوكس معها في مشادة قوية، إذ رد عليها: "متتكلميش باسم بنات مص، يا شمال يا عرة"، ثم أكمل في ردوده: "بس يا رقاصة".

وقررت نيللي، أن ترد عليه بمنشور عبر "فيسبوك"، جرى تداوله على نطاق واسع، إذ كتبت: "أحمد فلوكس بيدافع عن المغتصب سعد لمجرد، ولما حاولت أعارضه شتمني واتهمني في عرضي وشرفي وعملي بلوك"، وقالت إنها سترفع قضية وتطالب بتعويض.

تبرير فلوكس

برر أحمد فلوكس، ما حدث من تطاول على نيللي، بأن أساسه سوء تفاهم، وأن الردود كانت من أدمن صفحته وليس هو بشخصه، معتذرا عما بدر من رد الأدمن، ورد بعض جمهوره عليها.

Advertisements

ورغم دفاع على فلوكس عن نفسه، إلى أنه تعرض لموجة من التجريح نتيجة تلك المشادة القوية معها، وقال إنها تعتمد تشويه صورته، مضيفا عبر "إنستجرام": "نيلي أتمنى لها سعاده ونجاح في حياتها مثل أختي الصغيره، فلقد اعتذرت لها عن ما بدر من الأدمن من ردود، لأني لا أقبل مثل هذه التجاوزات على صفحتي، وفي حق أي أحد خصوصا لو كان بنوته جميله مثل نيلي، وعلى الرغم من اعتذاري، كما ذكرت سابقا، تم استخدام هذا لتشويه صورتي من قبل بعض الصفحات و الأفراد وأيضا أثر هذا على شابة في مقتبل عمرها، من كتر الكلام والمزايدات، وهذا ايضا لا أقبله نهائيا".

مقابلة أفراد أسرة نيللي

قابل أحمد فلوكس شقيق وشقيقة نيللي شرقاوي، لإتمام الصلح بينهم، ونشر صورة عل على "إنستجرام"، معلقا: "مع المهندس أحمد الشرقاوي ونور الشرقاوي وصديقي وأخويا شريف زلط"، مضيفا: "كما قلت قبل ما أرى أفراد أسرتها الجمال الذين تشرفت وسعدت بلقاهم، لكونهم أخوات وأسره مترابطة وجميلة سواء أخوها المهندس أحمد الشرقاوي أو أختها المهندسة الجميلة نور الشرقاوي، اعتذرت لها".

نشر عقد الصلح

عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، نشر فلوكس صورة عقد الصلح مع نيللي شرقاوي، مؤكدا أن المشاجرة انتهت، إذ كتب: "أنشر عقد الصلح وأعتذر ثانيا بالنيابة عن الأدمن وكل الفانز الذين تطاولوا عليها، وثانيا أنشر نص العقد لتعلموا حقيقة الأمور سواء لطرفي أو لطرف الفتاة الجميلة نيللي، وليتضح أمامككم الاستغلال والظلم والتشويه الذي طال اسمي واسم هذه الفتاة، ولهذا أولا على كل الصفحات التي نشرت وأساءت أو هاجمت أن تعتذر وتنشر الحقائق".

القضية لم يبت فيها

وطالب فلوكس، إنه على بعض المواقع الإخبارية الاعتذار ونشر الحقائق: "على المواقع التي نشرت خبر وجود قضية علي الرغم من أن القضيه لم يبت في قبولها من عدمه حتى الآن، ويعتبر بعد عقد التصالح وما جاء فيه دليل قاطع على أن نشر أخبار قبل التأكد من صحة الخطوات القانونية ومسميتها، خطاء جسيم وتشويه متعمد، أثارت الفتنة واستغلها بعض النفوس المريضة ليس أكثر من حمله تشويه.. لهذا بعد الاعتذار والتصالح وتوضيح الأمور والحقائق في بنود رسمية كل الأطراف المعنية.. سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من أساء أو نشر قبل التحقق من صحه الأمور".