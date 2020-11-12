لمرضى السكر.. احذروا "الكعب العالي" وحذائين الأفضل لكم

صحة

حذر الدكتور مجدي حلمي أستاذ السكر والأمراض الباطنة في كلية الطب جامعة الإسكندرية، من عدم انتظام معدلات السكر لفترات طويلة، مشيرا إلى أنه قد ينتج عنه التهاب في الأعصاب الطرفية، وضيق وانسداد في شرايين القدم.

وأوضح حلمي، أن التهاب الأعصاب وانسداد الشرايين يؤدي إلى فقدان الإحساس، مما يعرض مريض السكر لحدوث أي إصابة بسبب ارتداء حذاء غير مناسب أو التعرض لجرح من أي جسم غريب، ليصاب بقرحة في القدم، التي تتلوث إذا تم إهمال علاجها، وتؤدي إلى "الغرغرينة"، وفي هذه الحالة يكون البتر هو الاختيار الوحيد.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الخامس والعشرون للجمعية المصرية لأمراض الغدد الصماء والسكر وتصلب الشرايين، الذي استضافته محافظة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للسكر.

ونصح أستاذ السكر والأمراض الباطنة، المرضى وخصوصا السيدات، بارتداء حذاء مناسب، محذرا من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، لأنه يحمل كل وزن السيدة على أصابع القدم، مسببا بعض القرح التي تمثل تهديدا خطيرا لمريض السكر، كما حذر من الحذاء المفتوح الذي لا يوفر الحماية للقدم، مؤكدا أن أفضل الأحذية هي الرياضية منها، وكذلك الأحذية المغلقة التي تحمي القدم.

وشدد على أن السكر مرض وراثي، ويكون أقوى في النوع الثاني عن النوع الأول الذي يصيب الأطفال بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80%، موضحا أن إحدى الدراسات كشفت أن احتمالات الوراثة في الإصابة بالسكر من النوع الأول بين توأمين متماثلين تتراوح ما بين 30 إلى 50%، بينما إذا أصيب أحد توأمين متماثلين بالسكر من النوع الثاني فإن احتمالات مرض التوأم الثاني تتراوح ما بين 80 إلى 100%.

وقدم الدكتور مجدي حلمي 4 نصائح يمثل اتباعهم حماية كبيرة من الإصابة بالسكر، في مقدمتهم: الحفاظ على الوزن المثالي، وممارسة الرياضة بانتظام، وعدم التدخين، وأخيرا عمل تحليل دوري للسكر.