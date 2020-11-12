كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:45 مساءً - خلال وضع المكياج تحدث أخطاء صغيرة الحجم لكنّها تصيب إطلالتكِ الجمالية بمقتل وتعكّر مكياجكِ الذي يُفترض أن يكون خاليًا من الشوائب، واحدة من أهم هذه الأخطاء تكتل الفاونديشن، الذي يسيء لبشرتكِ ويُعطيها ملمسًا متعرجًا ولونًا غير متناسقٍ.



عندما تتعرّضين لهذا الموقف المُزعج، عليكِ أن تتلقفي المشكلة وتجيدي الحل، لذا نقدّم لكِ فيما يلي أسباب تكتل الفاونديشن وكيفية التغلب عليه.

أسباب تكتل الفاونديشن تكتل الفاونديشن Advertisements عدم تنظيف البشرة قبل وضع كريم الأساس، بل تطبيقه فوق الأوساخ الناجمة عن الغبار وبقايا مكياج الأمس وغيرها من الرواسب. اختيار كريم أساس لا يناسب لون البشرة سيجعل مكياجكِ يبدو ملبدًا كما انّه سيعطي البشرة مظهراً غير متناسق خاصة عند حافة انتهاء الفاونديشن حيث سيظهر فرق اللون بين المنطقتين وضع الفاونديشن على الوجه مرات عديدة خلال النهار، بغرض تعديل المكياج ما يؤدي إلى تراكمه فتتكوّن كتل واضحة ومرئية. عدم ترطيب البشرة الجافة أو تجفيف الزيوت للبشرة الدهنية أو المختلطة قبل وضع الفاونديشن ، لذلك تبدو البشرة الجافة مشققة أو البشرة الدهنية أكثر لمعانا ويظهر الفاونديشن على شكل كتل. عدم الانتظار بعد وضع المرطب بضع دقائق حتى يمتص الجلد كريم الوجه ما يؤدي إلى اختلاط المنتجات وتكتل الفاونديشن. عدم استخدام مقشر للجلد لإزالة الجلد الميت بكل سهولة وتنعيم البشرة بشكل جيد. الاستخدام الخاطئ للأداة الخاصة لوضع كريم الأساس وبالتالي يسبب تكتل على الجلد. وضع كمية كبيرة من ال primer وهو مصنوع من مادة السيلكون التي إذا استخدمت بكثرة تمنع وضع المستحضرات الأخرى فوقها. تابعي المزيد: تنظيف فرش المكياج بالخل

خطوات وضع الفاونديشن من دون تكتل تكتل الفاونديشن نظفي وجهكِ جيداً قبل البدء بوضع المكياج، واحرصي على استخدام منتجات جيدة للتنظيف تزيل الأوساخ والتلوث والدهون التي يتراكمها الجلد. ضعي كريم مرطب على البشرة قبل البدء بوضع كريم الأساس. الانتظار بضع دقائق حتى يمتص الجلد الكريم المرطب حتى لا تختلط المنتجات. استخدمي إسفنجة beauty blender وقومي بترطيبها بالماء ثم عصرها ضعي القليل من الفاونديشن على ظهر اليد مع نقطة من أحد الزيوت الخاصة بالوجه وامزجيهما. احرصي على البدء من الوسط ومرري الإسفنجة على الزوايا الخارجة للوجه. استخدمي فرشاة نظيفة لمد بودرة خفيفة على الوجه كلمسة نهائية. تابعي المزيد: كيفية عمل بودرة مائية للوجه

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