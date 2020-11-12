7 تنسيقات باللون الرمادي لإطلالة شتوية أنيقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:45 مساءً - لوحة الألوان الداكنة، من الكحلي إلى الاسود مروراً بالرمادي، هي أكثر الدرجات التي ستزيّن إطلالاتك في الموسم المقبل. فهي كلاسيكية وهادئة، تمنحك حضوراً أنيقاً يناسب أجواء الخريف.
إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي
ماكياج: إيلي ستيفان
شعر: إيلي إسبر
الملابس والإكسسوارات: ELISABETTA FRANCHI , FENDI , VALENTINO , NEMOZENA ,MARELLA ,MAXMARA , SPORTSMAX
فستان قصير
حذاء باللونين الابيض والأسود
حقيبة من الجلد الأسود
خاتم بحجم ضخم
جميعها من Fendi
أقراط من Elisabetta Franchi
فستان شفاف
حقيبة باللونين الأبيض والأسود
كلاهما من Valentino
حذاء من Fendi
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معطف من Sportmax
حزام من Nemozena
نظارات شمسية من Fendi
حذاء من Max Mara
سروال باللون الأسود
قميص مزيّن بالكشكش
حذاء بكعب عالي
جميعها من Max Mara
عقد من Fendi
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معطف من Elisabetta Franchi
أقراط من Valentino
خاتم من Fendi
فستان مزيّن بالباييت
أقراط من المعدن الذهبي
حذاء من الجلد اللامع
جميعها من Valentino
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تنورة باللون الأبيض
سترة قصيرة
حذاء باللونين الابيض والأسود
جميعها من Fendi
حقيبة من Valentino
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