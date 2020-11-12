7 تنسيقات باللون الرمادي لإطلالة شتوية أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:45 مساءً - لوحة الألوان الداكنة، من الكحلي إلى الاسود مروراً بالرمادي، هي أكثر الدرجات التي ستزيّن إطلالاتك في الموسم المقبل. فهي كلاسيكية وهادئة، تمنحك حضوراً أنيقاً يناسب أجواء الخريف.



إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

ماكياج: إيلي ستيفان

شعر: إيلي إسبر

الملابس والإكسسوارات: ELISABETTA FRANCHI , FENDI , VALENTINO , NEMOZENA ,MARELLA ,MAXMARA , SPORTSMAX





فستان قصير

حذاء باللونين الابيض والأسود

حقيبة من الجلد الأسود

خاتم بحجم ضخم

جميعها من Fendi



أقراط من Elisabetta Franchi





فستان شفاف

حقيبة باللونين الأبيض والأسود

كلاهما من Valentino



حذاء من Fendi

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معطف من Sportmax

حزام من Nemozena

نظارات شمسية من Fendi

حذاء من Max Mara



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سروال باللون الأسود

قميص مزيّن بالكشكش

حذاء بكعب عالي

جميعها من Max Mara



عقد من Fendi

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معطف من Elisabetta Franchi

أقراط من Valentino

خاتم من Fendi





فستان مزيّن بالباييت

أقراط من المعدن الذهبي

حذاء من الجلد اللامع

جميعها من Valentino

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تنورة باللون الأبيض

سترة قصيرة

حذاء باللونين الابيض والأسود

جميعها من Fendi



حقيبة من Valentino

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