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أفكار تنسيق البدلة لأوقات النهار والمساء من «شي إن SHEIN» خلال عروضات بلاك فرايدي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:45 مساءً - مع دخولنا موسم شتاء 2021، لاحظنا رواج الكثير من الاتجات والصيحات التي أطلقها المصممون العالميون ضمن مجموعاتهم الخاصة بالموسم، حيث جاءت البدلة أو ما يُسمى بالـPower Suits من ضمنها. وقد عمد موقع «شي إن SHEIN»، وهو موقع التسوّق العالمي الذي يجمع بين الجودة العالية والأسعار المدروسة، إلى جانب توفير آخر صيحات البدلة مع أفكار تنسيقها لأوقات النهار والمساء في متناول يد عاشقات الموضة لإطلالات مميزة هذا الشتاء.

إذا أردتِ الالتزام بإطلالة جديدة وعصرية هذا شتاء؛ فلا تترددي باعتماد البدلة التي عادت بقوة إلى ساحة الموضة العالمية لتوفر للمرأة ذلك الشعور بالسلطة والقوة.

ولكي نسهل عليك عملية الاختيار؛ سنوفّر إليكِ من خلال موقع «شي إن SHEIN»خلال عروضات بلاك فرايدي أفكار تنسيق البدلة لأوقات النهار والمساء هذا الموسم لمختلف الأوقات، سواء أحببت ارتداءها بطريقة كاجوال وترندي خلال النهار، أو بطريقة أكثر رسمية ورقياً لأوقات المساء.

 أفكار تنسيق البدلة لأوقات النهار والمساء من «شي إن SHEIN»

1. البدلة مع التنورة الميدي من «شي إن SHEIN»

 أول بدلة suit معنا هي البدلة مع التنورة، أو ما يُعرف بالـSkirt Suit، التي تُعتبر آخر موضة للعام 2021، وبالأخص إذا كانت بطبعات الكارو الأبيض والأسود.

اعتمديها خلال النهار لإطلالة corporate، للدوام أو اجتماع عمل، مع قميص باللون الأبيض، ونسقي معها حذاءً بكعب بلون أحمر لإضافة روح مرحة على الإطلالة، وحقيبة باللون الأسود.

ولأناقة مثالية ورقي بالإطلالة في فصل الشتاء؛ ضعي فوق كتفيك معطفاً أسود. 

اختياراتنا

50%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
SHEIN البليزر بالنقش المتقاطع ومزدوج الازرار
61.70 ر. س 122.41 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية
50%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
SHEIN التنورة القصيرة بالنقش المتقاطع وخصوصية الملفوفة
66.59 ر. س
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متوفر في المملكة العربية السعودية
50%
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SHEIN بلايز بازرارأمامية الصاف أنيقة
57.78 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
46%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
زوج اقراط حلقي بسيط
6.86 ر. س 12.73 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
16%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
أحذية بكعب عالي الأحمر فاتن
69.53 ر. س 83.24 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
18%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
SHEIN المعطف وأكمام الرغلان بمزدوج الازرار
138.08 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
18%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
حقيبة بطية سلسلة معتدل
74.43 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

أما لأوقات المساء، فيمكنك اعتماد هذه البدلة ذاتها من خلال تسكير البليزر ووضع حزام خصر باللون الأسود. نسقي معها حذاء بوتس عالٍ net boots أسود اللون.

ولا تنسي استكمال الإطلالة بأقراط كبيرة من اللؤلؤ وحقيبة يد صغيرة سوداء ذات تفاصيل من اللؤلؤ أيضاً؛ لإضفاء لمسة ناعمة من الأناقة.

اختياراتنا

16%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
حذاء كعب عالي شبكي بأربطة امامية مفتوح من الامام
82.26 ر. س 97.93 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
22%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
الحزام بالمشبك المعدني 3قطعات
28.40 ر. س 36.23 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

2. البدلة باللون الكاكي من «شي إن SHEIN»

 اللون الكاكي ترندي بشكل كبير، وبالأخص في موسم الشتاء؛ لأنه يضفي الدفء على اللوك.

اخترنا لكِ اليوم من «شي إن SHEIN» البدلة باللون الكاكي؛ لتكون من خيارات هذا الموسم، وبالأخص أنه يمكنك اعتمادها في مختلف الأقات سواء خلال النهار أو المساء.

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هي ليست فقط للمرأة العاملة التي تذهب إلى الدوام، بل لأي امرأة ساعية لتكون أنيقة. يمكن ارتداؤها لأي وقت من النهار مع توب بياقة عالية باللون الأبيض، وضعي فوقها حزاماً لإضفاء لمسة مميزة تحدد الخصر. ويمكن استكمال الإطلالة مع حذاء لوفر أسود بكعب وحقيبة باللون الأبيض، بالإضافة إلى أقراط مستديرة hoops ذهبية اللون. 

اختياراتنا

31%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
SHEIN البليزر واللون الخالص بالحزام ولا المتماثلة
91.08 ر. س 131.23 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
18%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
SHEIN السروال المستقيم بالجيب المائل
72.47 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
20%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
حذاء مولر مزخرف معدني
75.41 ر. س 94.01 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
24%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
الأقراط السحرية بالورقة 7مجموعات
15.67 ر. س 20.57 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

لإطلالة مسائية، البسي البدلة باللون الكاكي دون إبراز أي توب تحت البليزر، واعتمدي موضة إكسسوار السكارف على الرأس للوك شبابي عصري مع قلادة ذهبية بعدة طبقات.

ننصحك أن تعتمدي حذاء البوتس العالي فوق البنطلون؛ حيث اختارت تمارا «بوتس» من الشاموا البني ونسقته مع حقيبة يد بنية أيضاً. 

اختياراتنا

40%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
عصابة راس بألوان متجانسة
8.81 ر. س 14.69 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
18%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
جزمة للركبة بكعب مكتنز وباصابع قدم مدبب
109.68 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
54%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
قلادة بطبقات وبتعليقة قلب
5.88 ر. س 12.73 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
12%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
حقيبة بطية معتدل
29.38 ر. س 33.30 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

3. البدلة السوداء من «شي إن SHEIN»

 تُعتبر البدلة السوداء بكلاسيكيتها من القطع الأساسية must haves في خزانة كل امرأة.

لأوقات نهار شتاء 2021، اعتمدي البدلة السوداء بتصميم بنطلون واسع وترندي wide legged pants مع قميص باللون الأصفر الباستيل مع تصميم مرح بشكل ربطة ضخمة على الياقة.

سوف تبدو هذه البدلة أنيقة جداً مع حذاء بكعب باللون الأسود، بالإضافة إلى إكسسوار النظارات الشمسية الذي يُعد أساسياً للوك النهار.

وللقليل من روح الشباب، ننصحك بأن تخرجي عن المألوف من خلال اعتماد حقيبة يد باللون الأصفر مع هذا اللوك. 

اختياراتنا

0%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
PREMIUM SHEIN سروال بشريط أزرار من الرايون
184.11 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
8%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
PREMIUM SHEIN بليزر بصفين من الازرار مفصل على القياس رايون
202.72 ر. س 221.32 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
11%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
PREMIUM SHEIN بلوزة مكشكشة بربطة عنق
147.88 ر. س 166.48 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
25%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
حقائب كروسبودي تمساح الأصفر
23.50 ر. س 31.34 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
23%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
نظارات شمسية مستطيل بإطار اكريليك
16.65 ر. س 21.54 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
0%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
حذاء بكعب مطرز ومدبب
78.34 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

وللوك مسائي، يمكن اعتماد البدلة السوداء، وتنسيقها مع قبعة كبيرة وحذاء سنيكرز ذي تفاصيل باللون الأحمر لأسلوب ترندي.

يليق مع هذا اللوك الأقراط المتدلية والخواتم باللون الذهبي.

اختياراتنا

14%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
حذاء جري والباطن الغليظ بالرباط الأمامي
87.16 ر. س 101.85 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
34%
احصلي على خصم إضافي 18% SY18
قبعة مرنة بالرباط
18.61 ر. س 28.40 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
70%
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خاتم معدني بسيط 4 قطع
2.94 ر. س 9.79 ر. س
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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