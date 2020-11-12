أخيرا.. كشف هوية زوج مودل روز بعد سنوات من الجدل

علاقات و مجتمع

تفرض مودل روز، قيودا شديدة لعدم الكشف عن هوية زوجها، من أجل الحفاظ على سرية حياتها الشخصية، ما جعلها دوما مادة خصبة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى كشف أمس موقع "Celebs Arabic"، المتخصص في أخبار المشاهير اسم الزوج، وهو رجل الأعمال السعودي محمد آل حمود.

وتصدرت مودل روز محركات البحث على "جوجل"، بعد الكشف عن هوية زوجها، وسط صمت تام من جهتها ومن جهة زوجها المحتمل، خاصة أن الموقع ذكر تفاصيل عن علاقتهما، مشيرا إلى أنهما تزوجها عام 2013، وأنه ساعدها على تحقيق حلمها بالشهرة والدخول في عالم الأزياء، الشهرة كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تنف روز تلك الأنباء، رغم أنها نفيها من قبل ارتباطها برجل أعمال إماراتي.

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ويتطلع محمد آل حمود، إلى أن يكون مدير أعمال مؤثرين وفنانين من هوليوود ويضيفهم إلى قائمته القوية والمؤثرة، كما حدث مع مودل روز، التي قدم لها دعمه الكامل وجعل مهمته التأكد من نجاحها، حسب مقابلة أجراها الزوج المحتمل لإحدى الصحف.

وموديل روز، عارضة أزياء سعودية، بدأت شهرتها من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تقرر العودة، والعمل في مجال الأزياء، فضلا عن كونها واحدة من أبرز مشاهير السوشيال ميديا، وواحدة من المؤثرين فيها، لها 12 مليون متابع، وشراكات مع Maybelline وNYX makeup وL’Oreal وGuess وNike وSwarovski وPink وVictoria’s Secret والعديد من العلامات التجارية البارزة.

وجاءت زيجة مودل روز، ومحمد آل حمود، بعد قصة حب جمعتهما، وعدها بعدها أن يحقق لها حلمها، لتصبح أول عارصة أزياء نسائية في السعودية، وعملت مع كبرى الماركات بنيها فيكترويا سيكرت، وأثار نبأ زواجها من رجل الاعمال موجة واسعة من الجدل حول علاقتهما التي بدأت منذ سنين.