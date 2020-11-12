فيديو.. مكة محمد صلاح ترقص "سلو" مع ابن عمتها: ملاك في "فرحة العيلة"

لايف ستايل

فستان أبيض منفوش، مزين بالورود، وتاج زين رأسها، "لوك" ملائكي يليق بأميرات ديزني، والعرائس الصغار، أطلت به مكة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في حفل زفاف عمها نصر صلاح، الذي أقيم في أحد الفيلات بالقاهرة.

مكة ظهرت في فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهي ترقص "سلو"، مع طفل صغير يسمى "ياسين"، ابن عمتها، خلال فرح عمها الذي أقيم منذ يومين.

وأقيم الحفل في فيلا شرق القاهرة جهة التجمع الخامس، في احتفال أسري اقتصر على العائلتين فقط، وبعض الأصدقاء، وضمت قائمة الحضور مائة فرد فقط، راعوا المسافات الآمنة، وارتداء الكمامات، وحرصوا على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال مصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إن عائلة صلاح نجحت في عمل إنجاز العرس وسط تكتم تام، واقتصر الحضور على المدعوين فقط دون تغطية إعلامية.

وحضر صلاح حفل زفاف شقيقه رفقة زوجته وبناته، وكانت ماجي زوجة محمد صلاح منشغلة طوال الوقت بالطفلة الصغيرة، بينما كان نجم ليفربول يتنقل بين أهله وأقاربه لتحيتهم.

وكان من بين الحضور النني وتريزيجيه، وكذلك الإعلامي أحمد المسلماني الذي تجمعه علاقة صداقة قديمة بأسرة صلاح.

وكان والد اللاعب العالمي، الحاج صلاح غالي، وزوجته والدة محمد صلاح على رأس المستقبلين للمدعوين في الفرح.

الإعلامي أحمد المسلماني أكد حضورره حفل الزفاف بصورة له نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب في تعليقه عليها: "شرفت وزوجتي الدكتورة إنجي مهدي بحضور حفل زفاف الصديق نصر صلاح شقيق الصديق العزيز والنجم العالمي محمد صلاح. أعتز دوما بصداقتي لعائلة محمد صلاح.. الوالد والوالدة وكل العائلة الكريمة. أتمني لهم موفور الصحة ودوام الأفراح".