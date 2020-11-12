فيديو.. شيكابالا يرقص مع الحضري في حفل زفاف ابنته: "الأباتشي مع السد العالي"

علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير من حفل عقد قران "شاهندة" ابنة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، التي أقيمت مساء أمس، بحضور الأهل وعدد من نجوم الرياضة.

تضمن مقطع الفيديو، رقص محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، مع الحضري وابنته شاهندة، على نغمات أغنية "ناس رجولة"، للفنان أحمد سعد، ومؤدي أغاني المهرجان الشعبية حسن شاكوش.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد آلاف المشاهدات ومئات التعليقات، أبرزها: "شيكابالا منور الفرح"، و"الأباتشي بيرقص برجولة"، و"هى دي الروح الرياضية.. لاعيبة الأهلى والزمالك مع بعض في الفرح".

إطلالة العروس

إطلالتان مختلفتان في التصميم، لفتت بهما العروس "شاهندة" الأنظار في الحفل، مرتدية "جامب سوت" بيضاء، ذات أكمام طويلة وشفافة، وبتسريحة شعر بسيطة منسدل على ظهرها.

وفي الظهور الثاني، أطلت بفستان "وان شولدرز" قصير، تميز بلونه الأبيض، ومصنوع من "جوبير"، ومزين بريش، مع حزام رفيع.

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"الحضري" يهنيء ابنته

نشر عصام الحضري، عددا من صور الحفل، معلقا: "بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة، ألف مبروك يا حبيبتي، وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكم بخير، أنتي وعمر حبيبي وابني التاني، وعقبال الفرحة الكبيرة، كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

علاقة خاصة بين الحضري وشاهندة

تجمع الحضري، بابنته "شاهندة" صاحبة الـ22 عاما، علاقة فريدة من نوعها، إذ يحرص دومًا على مشاركة صوره برفقتها في مناسبات ومواقف مختلفة.

وكانت أبرز تلك المشاركات خلال احتفاله بعيد ميلادها الـ21، إذ شارك الحارس المخضرم مقطع فيديو يجمعهما سويًا عبر "تويتر"، معلقًا: "بنتي الكبيرة شاهندة النهاردة تمت 21 سنة.. كل الكلام اللي في الدنيا مش هيقدر يوصف مشاعري.. كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي، والعمر كله ليكي في سعادة وخير يا حبيبتي".

ويحرص الحارس السابق للمنتخب الوطني وأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي، على نشر صوره مع ابنته شاهندة سويًا بالتنزهات المختلفة، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية.