الامارات | مصر.. استياء شعبي من رجل أهان والدته المقعدة ليرضي زوجته والشرطة تدخل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو تسبب في ضجة وإستياء كبير في مصر، حيث أهان والدته المسنة، ليرضي زوجته. بحسب صحف محلية مصرية.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية،محمد كمال الدين الحجاجي، إنه فورعلمه بالفيديو، تم تشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلم زحفا.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة توجهت بعد دقائق من انتشار الفيديو للفحص وتم التوصل إلى السيدة وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب واصطحابه للشرطة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة، ليرضي زوجته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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