ليلة الأبيض الأنيق.. ابنة عصام الحضري بإطلالتين في حفل عقد قرانها (صور)

علاقات و مجتمع

إطلالتان مختلفتان في التصميم، لفتت بهما "شاهندا" ابنة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، خلال عقد قرانها مساء أمس، في أجواء عائلية، ووسط آلاف التهاني من أصدقائها وجمهور والدها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

في الإطلالة الأولى، ظهرت ابنة الحضري بـ"جامب سوت" بيضاء، ذات أكمام طويلة وشفافة، وبتسريحة شعر بسيطة منسدل على ظهرها.

وفي الظهور الثاني، أطلت بفستان "وان شولدرز" قصير، تميز بلونه الأبيض، ومصنوع من "جوبير"، ومزين بريش، مع حزام رفيع.

أناقة وبساطة

علقت الاستايلست شيم الجابي، على إطلالتي ابنة عصام الحضري، خلال حديثها لـ"هن"، قائلة إن العديد من الفنانات والمشاهير يفضلن اللون الأبيض خلال الاحتفال بالخطوبة وعقد القران في 2020، موضحة أنه يفضل ارتداء ملابس بسيطة وغير "منفوشة" خلال احتفال ما قبل الزفاف، واصفة إطلالتي "شاهندة" بالبسيطة والأنيقة.

"الحضري" يهنيء ابنته

نشر عصام الحضري، عددا من صور الحفل، معلقا: "بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة، ألف مبروك يا حبيبتي، وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكم بخير، أنتي وعمر حبيبي وابني التاني، وعقبال الفرحة الكبيرة، كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

علاقة خاصة بين الحضري وشاهندة

تجمع الحضري، بابنته "شاهندة" صاحبة الـ22 عاما، علاقة فريدة من نوعها، إذ يحرص دومًا على مشاركة صوره برفقتها في مناسبات ومواقف مختلفة.

وكانت أبرز تلك المشاركات خلال احتفاله بعيد ميلادها الـ21، إذ شارك الحارس المخضرم مقطع فيديو يجمعهما سويًا عبر "تويتر"، معلقًا: "بنتي الكبيرة شاهندة النهاردة تمت 21 سنة.. كل الكلام اللي في الدنيا مش هيقدر يوصف مشاعري.. كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي، والعمر كله ليكي في سعادة وخير يا حبيبتي".

ويحرص الحارس السابق للمنتخب الوطني وأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي، على نشر صوره مع ابنته شاهندة سويًا بالتنزهات المختلفة، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية.