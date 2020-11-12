3 عوامل تحدد عدد مرات غسل الشعر الدهني.. كم تحتاجي أنت؟

صحة

يحتاج الشعر إلى عناية خاصة للحفاظ عليه ومنع تساقطه، ودائما ما تتسائل بعض الفتيات عن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى غسل الشعر في الأسبوع، وهو السؤال الذي يجيب عليه موقع "ساينس أليرت" المتخصص في الأخبار العلمية، موضحا أن شعر الإنسان يحتاج إلى الغسل المتكرر حين يصبح دهنيا، مشيرا إلى أن مدة ظهور وإنتاج الدهون تختلف من شخص لآخر بناء على هرموناته وأيضا جيناته.

وأوضحت بارادي ميرميراني المتخصصة في الأمراض الجلدية، أن الهرمونات المسؤولة عن زيادة إفراز الدهون ترتفع خلال فترة البلوغ، ما يجعل الكثير منا يمتلك شعرا دهنيا مع تقدمه في العمر.

وتختلف عدد مرات غسل الشعر من شخص لآخر، لأن الغسل اليومي يضر أكثر مما ينفع، من جهة أخرى، قال طبيب الأمراض الجلدية في مركز بوسطن الطبي لين جولدبيرج، إنه يجب وضع 3 أمور أساسية بعين الاعتبار عند محاولة الجواب على هذا السؤال، وهي:

نوع الجلد

إذا كانت بشرتك غير دهنية، فربما تحتاج إلى غسل شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي حال كانت فروة رأسك دهنية، فقد تحتاج إلى غسل شعرك أكثر من ذلك.

بنية الشعر

طول شعرك ونوعيته يؤثران على سرعة انتشار الدهون، فإذا كان شعرك خشنا أو مجعدا، ينصح بغسله مرة واحدة في الأسبوع، في المقابل، يحتاج الأشخاص ذوو الشعر الناعم الأملس إلى الشامبو مرتين في الأسبوع أو أكثر.

شكل الشعر

شيء آخر يجب مراعاته، هو شكل شعرك، فإذا كان شعرك تعرض للتلف أو الضرر بسبب كثرة التصفيف، يجب غسله بشكل أقل مرة واحدة في الأسبوع.