طبيب نفسي: الزوجة المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج رسميا

علاقات و مجتمع

قال الدكتور وليد الهندي، استشاري الطب النفسي، إن المرأة المصرية هي الأولى على مستوى العالم في ضرب الأزواج، موضحا أن العنف ضد الرجال من زوجاتهم يتخذ أشكالا متنوعة ومختلفة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي.

وأوضح الهندي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك دراسة رسمية صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، تؤكد أن المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن 30% من النساء المصريات يضربن أزواجهن، وأن ذلك من واقع المحاضر الموجودة بأقسام الشرطة والتقارير الطبية الموجودة في المستشفيات والقضايا المرفوعة بينهم.

وتابع: "لما نقول 30% من الزوجات بيضربوا أزواجهم، فبنقصد الرجالة اللي بتضرب ضرب بيّن، زي خلع الكتف أو توريم العين أو سجحات في ضهره أو كسر صباعه"، لافتًا إلى أن هناك زوجات تعتدي على أزواجهن بشكل غير بيّن وبالإهانة والتنكيل والشتم والسب واللعن والنعت بأسماء حركية زي "الموكوس، وخايب الرجا، والمخفي، والمتنيل على عينه".

وأضاف الهندي، أن الواقع يثبت إن الزوجات هن من يعتدين على أزواجهن وليس العكس، مضيفًا: "الدراسة بتقول إن 65% من الزوجات بيمارسوا عنف لفظي ومعنوي وجسدي، والعنف البين يمثل 30% من واقع محاضر الشرطة".

واختتم استشار الطب النفسي، قائلا: "زمان المرأة كانت الكائن الأضعف، دلوقتي وصلت لمرحلة من التمكين المجتمعي، بقت خلاص دراع بدراع مع الراجل".