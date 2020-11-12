الامارات | إتهام ممرَضة بريطانية بقتل 8 مواليد وعشر محاولات لقتل آخرين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت ممرّضة في مستشفى تشيستر في غرب إنكلترا ووجّهت إليها تهمة ارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل لرضّع، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في بيان.

وجاء في البيان أن "مكتب المدعي العام أجاز لشرطة تشيشير توجيه تهمة القتل إلى إحدى العاملات في القطاع الصحي في سياق تحقيق جار حول وفاة عدد من الرضّع" في قسم المواليد الجدد في مستشفى تشيستر.

واتُّهمت لوسي ليتبي، وهي ممرّضة في الثلاثين من العمر، بارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل "خلال الفترة الممتدّة من يونيو 2015 إلى يونيو 2016"، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وكانت الشرطة قد أوقفت الممرّضة في 2018 و2019 وتعرّضت الممرّضة "للتوقيف مجدّدا في العاشر من تشرين نوفمبر الجاري مع توجيه التهم إليها". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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