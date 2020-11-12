اختصاصي أوبئة يكشف مدى احتمالية الإصابة بكورونا من خلال الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن ميخائيل ليبيديف، الخبير البارز في مركز التشخيص الجزيئي التابع لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، أن الإصابة بفيروس كورونا في مطعم من خلال الطعام أمر غير محتمل، ويرتبط الخطر الرئيسي للعدوى في الأماكن العامة بانتهاك التدابير الوقائية - عدم مراعاة المسافة الاجتماعية وعدم ارتداء الأقنعة وسوء النظافة.

وقال ليبيديف وفقا لما نقلت وكالة "سبوتنيك": "من بين 220 ألف عينة، تم اكتشاف فيروس كورونا في 321، أي نحو 0.15%، بينما لم يتم اكتشافه في الطعام".

وأوضح أن خطر الإصابة في الأماكن العامة غالبًا ما يرتبط بانتهاك التدابير الوقائية - عدم الامتثال للمسافة الاجتماعية، وعدم ارتداء الأقنعة، وسوء النظافة.