قتلته بإيشارب وأخواتها حرقوه.. تفاصيل مقتل رجل على يد عشيقته

علاقات و مجتمع

تفاصيل دامية شهدتها قرية "شيخ العرب" بدائرة مركز شرطة جرجا، حينما قررت سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، أن تتخلى عن عشيقها البالغ من العمر 36 عاما، بطريقة بشعة للغاية، بسبب غيرته المفرطة عليها والتي جعلتها تخرج عن شعورها، وتقرر أن تتخلص منه أخيرا ونهائيا بحسب اعترافاتها.

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مشاجرات متكررة مع العشيق في كل مرة بسبب الغيرة، آخرها أودت بحياته، وذلك حينما جاء إلى مسكنها بالقرية، يسألها عن سبب خروجها من بيتها مؤخرا، ومطالبا إياها بعدم الخروج مجددا، فما كان منها إلا أن تشاجرت معه، قائلة، "هو أنا مراتك عشان تغير عليا؟"، وضربته في صدره وبطنه.

السيدة الثلاثينية لا تجد فيه ما يبرر غيرته، "احنا مجرد عشيقين هو مش جوزي وكل واحد ليه مصلحة عند التاني بياخدها وشكرا على كدة خلاص"، وهو ما دفعها لقتله بسبب مللها من المشاجرات المتكررة معه دون فائدة، عندما ضربته في بطنه وصدره سقط على الأرض.

قررت العشيقة أن تخنق عشيقها مستخدمة إيشاربها حتى فارق الحياة، ولتكون الجريمة مكتملة الأركان، استعانت بأشقائها الثلاثة، وقالت لهم إنها قتلته لأنه حاول اغتصابها، وطلبت منهم التخلص من الجثة، وأحضرت لهم كرتونة كبيرة وضعوا بها الجثة.

وعلى عربة كارو، أخذ الأشقاء الثلاثة الجثة حتى أطراف القرية، وألقوها في الزراعات ثم سكبوا عليها البنزين، وأحرقوها كي تطمس ملامح الضحية، وتركوا الجثة وعادوا جميعا إلى بيتهم غير آسفين عليه.

عدة أيام مرت قبل أن تجد قوات الأمن الجناة، بعدما تعرف المارة على الجثة وبتشريحها عرفوا هويته وتوصلوا إلى الجناة، وقال شهود عيان إن المجني عليه شوهد يدخل منزل القاتلة في نفس توقيت الجريمة وموته، فألقت قوات الشرطة القبض على السيدة وأخواتها، واعترفت في التحقيقات بتفاصيل الجريمة كلها.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة متفحمة في نطاق قرية شيخ العرب بمركز جرجا، وتبين من الفحص العثور على جثة مجهولة ومتفحمة لذكر في العقد الرابع من العمر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.