إطلاق حملة للقضاء على الديدان المعوية.. وأمهات مصر: ستحمي الأطفال

ماما

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالي.

وتعليقا على الحملة، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أن الحملة تتضمن تعليم الأطفال قص وتقليم الأظافر بانتظام للحماية من الإصابة بالديدان المعوية، قائلة: "أولادنا أمانة.. نحميهم ونحافظ عليهم".

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وناشدت "عبير"، أولياء الأمور من الأمهات بالمشاركة والتفاعل في الحملة القومية، للحفاظ علي حياة أبنائهم من خطر العدوي، والتنبية عليهم بضرورة تقليم الأظافر بشكل مستمر، وذلك في إطار دور الاتحاد والائتلاف التوعي الذي يقوم به بشكل مع أولياء الأمور.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن الحملة القومية للقضاء علي الديدان المعوية لطلبة المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال، في إطار حملة 100 مليون صحة، موضحة أن أسباب الإصابة بالديدان المعوية هو عدم غسل الخضروات والفاكهة جيدا بالمياه النقية، وشرب المياه الملوثة، وعدم غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل الأكل وبعده، وعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية "قص وتقليم الأظافر".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول، لـ 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس حكومي، خاص، أزهري، مؤكدة أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وليس له آثار جانبية.