أقنعة وجه للعناية بالبشرة من "سكين ريبابليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أطلقت ’سكين ريبابليك‘ مجموعة جديدة من أقنعة الوجه للعناية بالبشرة، والتي لا تحتاج أكثر من 15 دقيقة للحصول على إطلالة متوهجة لاستقبال العام الجديد.

قناع الإشراق فيتامين سي - BRIGHTENING VITAMIN C:

قناع للوجه معزّز بفيتامين سي، وفيتامين هـ، بالإضافة إلى 7 من المستخلصات النباتية، للحد من مظهر بقع البشرة ومشكلاتها الناتجة عن التقدم في العمر، لتبدو البشرة أكثر إشراقا مع لون موحد. يمنح هذا القناع البشرة الترطيب وينشط خلاياها لإطلالة متوهجة ومضيئة.

قناع تنقية البشرة والمسام - CLEAR SKIN PORE REFINING:

قناع للوجه غني بخلاصة شجرة الشاي وحمض الساليسيليك، الذي ينظف مسام البشرة وينقيها ويزيل البقع. ويساعد مستخلص نبات ويتش هازل على إحكام المسام الواسعة. ويعمل هذا المزيج من المكونات على التخلص من الزيوت الزائدة، التي تسد المسام، ويخلص البشرة من اللمعان والاحمرار بدون التسبب في جفافها ليمنحها إطلالة صحية ونقية. ويعد هذا القناع مثاليا للبشرة المراهقة ولانتشار الحبوب والالتهابات الناتجة عن ارتداء الكمامات، التي انتشر ارتداؤها في الفترة الأخيرة.

قناع ديتوكس لتنقية البشرة + الفحم - DETOX + CHARCOAL:

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قناع تنقية البشرة بالفحم معزّز بمزيج غني من 10 من مضادات الأكسدة، التي توفر العناصر المغذية الأساسية للبشرة. وتحمي خلاصة توت الأساي وبذور الشيا وطحالب السبيرولينا البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة، التي تسببها العناصر المؤكسدة. وتغذي مكونات ثمر الورد والأفوكادو والكينوا البشرة وتنشطها لتتركها ناعمة وملساء.

قناع الإشراق لمنطقة العين - BRIGHTENING EYE MASK:

قناع غني بسيروم قوي للعين ثلاثي التأثير يعتني بمنطقة العين بالكامل ليمنحها الإشراق والمظهر الشاب النضر. ويعمل مزيج من فيتامينات سي وبي 3، وحبوب القهوة والشاي الأخضر على تفتيح الهالات الداكنة لتستعيد منطقة العين المجهدة التألق والبهاء.

قناع حمض الهيالورونيك + الكولاجين - HYALURONIC ACID + COLLAGEN:

قناع ورقي للوجه لتنشيط البشرة واستعادة مظهرها الشاب، غني بتركيبة قوية مضادة لعلامات التقدم في العمر، تستهدف الخطوط الرفيعة والتجاعيد وتعمل على شد البشرة. ويمنح حمض الهيالورونيك بخواصه المرطّبة البشرة ترطيبا يدوم طويلا، ويحفّز إفراز الكولاجين الطبيعي ليترك البشرة ملساء ومشدودة بنضارة الشباب.

قناع تنشيط بشرة الوجه للرجال - ENERGISING FACE MASK:

قناع مرطّب لتنشيط وتجديد البشرة الجافة والمجهدة. وتعمل المكونات النشطة مثل إنزيم CoQ10، وفيتامينات سي وهـ على تقليل علامات التقدم في العمر؛ حيث تملأ الخطوط الرفيعة لتبدو البشرة مشدودة وصحية وأكثر شبابا.