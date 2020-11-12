الإفتاء: فضفضة الزوجة مع أمها عن زوجها بدون سبب حرام

فتاوى المرأة

حديث الابنة مع والدتها عن مشكلاتها الحياتية والزوجية، واحدة من المُسلمات التي اعتدنا عليها، فالأم هي الصديقة الأولى والوحيدة لابنتها، وكاتمة أسرارها التي تستأمنها على أدق تفاصيل حياتها.

والحديث عن الزوج واحدة من أكثر الأمور والحوارات التي تتم بين الأم وابنتها، الأمر الذي يطرح سؤالًا حول مدى شرعية الأمر.

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وكان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، رد من قبل في بث مباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال "هل فضفضة البنت لأمها عن مشاكلها الزوجية حرام؟".

وأكد أمين الفتوى أن حديث الابنة مع أمها أحيانًا يكون عن مشكلة؛ لأن الأم أكثر خبرة فتنصحها بالحل فيكون هذا حلالا، ما دام بهدف المصلحة فهو مقبول، لكن عندما يكون الحديث عن الزوج بهدف التسلية أو تضييع الوقت ولا سبب له، فإنه يُصبح غيبة محرمة.

وتابع في رده السؤال: "الفضفضة إذا كانت لحل مشاكل والتنفيس عن النفس والنصائح حلال ولا شيء فيها، بينما الفضفضة من أجل الذم في الزوج، وليس بهدف الإصلاح فهو لا يجوز".