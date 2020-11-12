سهير تقيم دعوى خلع ضد زوجها: بيضربني علشان لسه بتعلم الطبخ

علاقات و مجتمع

"متجوزني وهو عارف أني لسه بتعلم الطبيخ"، بهذه العبارة بدأت "سهير.ك" شكواها التي تقدمت بها في محكمة أسرة كيت كات بسبب اعتداء زوجها عليها بالضرب الدائم.

سنوات حب جمعتهما ورغم علم الزوج قبل زواجهما ببدء تعلمها الطبخ، إلا أنها لم تتوقع أن هذا سيكون سبب انفصالها عن زوجها.

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ثلاث سنوات مرت على زواجهما تحاول "سهير" تعلم الطهي، "أول سنة كان مستحمل أني مش بعرف أطبخ بس كنت بحاول اتعلم بعد كده بقى بيضرب لما بعمل أكل فيه مشاكل أو مش حلو".

تحملت صاحبة الـ 27 عامًا أفعال زوجها واعتدائه عليها بالضرب حتى تحولت علاقتهما إلى علاقة يصعب استمرارها، "كل يوم بقى يروح لمامته ويسبني ولما كلمته قالي هى بتعرف تأكلني اتعلمي منها".

حاولت "سهير" الحديث مع زوجها وإقناعه بضرورة تغيير معاملته معها ولكن فشلت محاولاتها، "مكنش فيه كلام نافع معاه رفض يقدرني ويحترمني ويصبر عليا فكان الطلاق هو الحل الوحيد".

طلبت السيدة العشرينية الانفصال وعند رفض الزوج كان الخلع هو الحل الأمثل للتخلص منه، لاستحالة الحياة معه، "ممكن سبب الخلع تافهه بس كبر لما ضربني علشان الأكل".