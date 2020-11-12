قد تؤثر على البصر.. أضرار استخدام صبغة الشعر للرجال

للرجال فقط

على الرغم من أنها عادة تأتي في صدارة اهتمامات النساء في المقام الأول، إلا أن هناك الكثير من الرجال يهتمون بتغيير لون شعرهم، وصبغه من حين لآخر، دون إدراك منهم بإمكانية تعرضهم لأضرار جسيمة، قد تؤثر على نمو شعرهم، وجلدهم أيضًا.

أضرار استخدام صبغة الشعر للرجال

وتوضح الدكتور وفاء علم الدين، استشاري أمراض الجلدية، خلال حديثها لـ"هن"، المخاطر التي تسببها استخدام صبغة الشعر للرجال بصورة مستمرة، وهي:

- في حال استخدام الصبغة للمرة الأولى، يمكن الإصابة بالتهابات في فروة الرأس.

- إمكانية الإصابة بإكزيما، وهي عبارة عن حك وهرش مستمرين، وإحمرار في فروة الجلد وظهور القشرة في الرأس.

- الإصابة بالتهابات في العين والجلد، في حال سقوط الصبغة على العين والجبهة.

- في حال تساقط الصبغة على العين بشكل خاص، تؤدي إلى التهاب الملتحمة، وقد تؤثر على عملية البصر.

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- حدوث تورمات في الجلد.

- تساقط الشعر على المدى الطويل.

- فقد الشعر لمرونته.

- فقدان الشعر للرطوبة بين خيوطه.

- زيادة خشونة الشعر.

ولفتت "علم الدين"، إلى ضرورة إجراء اختبار لاستخدام الصبغة في التجربة الأولى، للتعرف على ما إذا كان الشخص لديه حساسية منها أم لا، "لازم يتعمل تيست لو الشخص بيستخدم الصبغة لأول مرة، وبيكون حوالين الأذن، ولو حصل إحمرار أو تورم في الجلد يبقى عنده حساسية".

ونادت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أنه بدلًا من استخدام الصبغات، يفضل استخدام الحنة التي لا تحمل أضرارًا لمستخدميها مثل ما تقوم به الصبغات الكيميائية.

وتتم صناعة الصبغات من مواد كيميائية معقدة، حتى يتم الحصول من خلالها على لون يدوم طويلًا، وهو ما يتلف فتلة الشعر مع الاستخدام المتكرر، إذ يدخل في صناعتها مادة الأمونيا، وهي التي تتسبب في تهيج الجلد والإصابة بالحكة في العديد من الحالات.