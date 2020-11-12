توقعات الأبراج اليوم12-11-2020: أخبار رائعة لـ الثور و تحذير لـ الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

قد يساعدك حضور حدث اجتماعي اليوم على التواصل مع أشخاص جدد تدخل معهم في مناقشات مثيرة طوال المساء.

برج الثور

تصل إليك بعض الأخبار الرائعة اليوم من خلال صديق لك، ولكن تأكد أولا قد تكون هذه الأخبار غير صحيحة.

برج الجوزاء

تحصل على فرصة لكسب بعض الدخل الإضافي، أو تكون هناك ترقية في عملك.

برج السرطان

تقضي الكثير من الوقت لتنفيذ بعض المهام الصعبة، وتشعر بالإنتاجية الكثيرة في نهاية اليوم.

برج الأسد

تشعر بأن قدراتك منخفضة اليوم، ما يجعلك في حالة من الذعر.

برج العذراء

تمر بفترة من التوتر علي الصعيد العاطفي، وتدخل في صراع داخلي للسيطرة علي مشاعرك.

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برج الميزان

لا تتمسك بشيء أنت تعلم جيدا أنه نهايته الفشل، تخلي عن العند وفكر في مشاريع جديدة.

برج القوس

ركز هذه الفترة علي حل مشاكلك مع شريك حياتك، وحاول التحلي بالصبر والهدوء.

برج العقرب

عليك الاهتمام بمظهرك الخارجي أكثر من ذلك، وتأكد أن ملابسك مناسبة للأماكن والأشخاص الذين تتعامل معهم.

برج الجدي

تقضي أوقات رائعة مع العائلة والأصدقاء، حاول الاستمتاع بذلك قدر الإمكان.

برج الدلو

لا تجعل علاقتك بشريك حياتك تؤثر عليك علي عملك، فأنت تحتاج التركيز في عملك هذه الفترة.

برج الحوت

تتمتع بطاقة إيجابية رائعة تجعلك تبدأ في إتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على صحتك ورشاقتك.