أفضل عطور العود العربية من أشهر الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 نوفمبر 2020 01:41 صباحاً - تعد رائحة العود من الروائح العربية المميزة والمحببة للنساء العربيات، إذ يتميز العود بأنه عطر دافئ ومناسب للأجواء الخريفية والشتوية.

وفي السنوات الماضية اتجهت الكثير من دور العطور العالمية للاستعانة بالعود في أحدث إصداراتهم، ولاقت هذه الإصدارات قبول الكثيرين؛ لكون العود من الروائح الشرقية المميزة.

وتتميز عطور العود بكونها من أكثر العطور ثباتاً، وهي أيضاً من الروائح القوية التي تعبر عن حضورها بقوة.

وفي السطور التالية، تقدم لك "الخليج 365. نت" مجموعة مميزة من أفضل عطور العود العربية:



1- عطر العود من فالنتينو Valentina Oud Assoluto

عطر العود من فالنتينو



يتميز هذا العطر بأنه خليط من مجموعة من الروائح، التي تتحد مع العود في مزيج رائع، فإضافة الحبهان وبراعم البرتقال مع العود، أضاف قوة واضحة للعود في هذا العطر.

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1- عطر العود جيفنشي من Oud Flamboyant Givenchy

عطر العود جيفنشي



إذا كنتِ تُفضلين العطور القوية والمثيرة، فهذا هو العطر المناسب لكِ، إذ يتميز برائحته اللافتة والجذابة.

ويتكون هذا العطر من مزيج من الروائح الشرقية المميزة مثل العود والعنبر والمسك.



2- عطر العود من ديور Oud Ispahan

عطر العود من ديور



يتميز هذا العطر بملاءمته للجنسين، نظراً لتمتعه برائحة محايدة من العطور الشرقية المميزة، وعلى رأسها العود.

ويأتي هذا العطر كمزيج من الرائحة الدخانية للحطب المحترق مع رائحة ماء الأزهار الحلوة، لذلك فهو العطر الأمثل لكِ إذا كنتِ تبحثين عن عطر ناعم برائحة العود.

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3- عطر العود من كارتييه Les Heures Voyageuse

عطر العود من كارتييه



أطلقت كارتييه تشكيلة من عطور العود الشرقية الرائعة هذا العام وهي: عود العنبر، وعود المينثي، وعود الروز، وعود الراديو، لتتناسب مع أذواق كل محبي العود.



4- عطر العود من شوبارد Rose Malaki Chopard

عطر العود من شوبارد



يُعد عطر العود من شوبارد من العطور المناسبة للجنسين، إذ تظهر فيه رائحة العود الرائعة مع خليط من الأزهار والروائح الخشبية الشرقية المميزة والتبغ.

ويتميز عطر العود لشوبارد برائحة عميقة وثبات رائع.

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5- عطر العود من جوتشي Gucci Oud

عطر العود من غوتشي



تتميز رائحته بالغموض والقوة، إذ يتكون من مزيج من العود الطبيعي مع مجموعة من الروائح الشرقية الجذابة، مثل التوابل والأخشاب والمسك الممزوجة مع الفانيليا.

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